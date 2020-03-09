好市多暢銷冠軍 竟不是烤雞而是這個…

全球知名批發連鎖店好市多(Costco)販售各式各樣的雜貨商品，不過哪些才是該公司暢銷商品？

1. 衛生紙 一年賣逾10億捲

精打細算的消費者買好市多自有品牌科克蘭(Kirkland)的30捲雙層衛生紙只要19.99元，相較之下，Cottonelle衛生紙36捲就要價32.99元；好市多衛生紙何以成為熱銷常勝軍也不難理解了，而且價格划算品質也不打折。

好市多一年賣超過10億捲衛生紙，光是在衛浴必需品中就創造逾四億元進帳。

2. 烤雞 鎮店寶賣得好虧得多

好市多烤雞好吃到出現一群死忠粉絲，而且一隻三磅左右4.99元也比對手划算。好市多從2009年開賣烤雞以來就未漲價，2010年賣出5100萬隻，到了2017年已增至8700隻。但這個鎮店寶卻是賠錢商品，每年虧損3000至4000萬元。

3. 培根 賣價便宜打垮他牌

消費者一向喜愛科克蘭的培根脂肪與瘦肉恰到好處，且煎烤後酥脆的口感。培根會受到消費者青睞，還是因為它的價格：四份一磅包裝的培根售價約15元，每磅售價平均比其他知名品牌的培根便宜1.5元。

4. 熱狗 售價35年不變太貼心

美食廣場的熱狗與汽水組合逾30年來令好市多會員深為著迷，而且最令人訝異的是，熱狗的售價並未隨著通貨膨脹浮動，1985年熱狗與汽水的售價就是1.5元，至今依舊不變；每年好市多售出約1億份熱狗汽水套餐。

5. 汽油 比鄰近競爭者便宜30%

另一項熱門產品則是汽油，雖然並非每間門市旁都有加油站，但只要有加油站就有絡繹不絕的車輛。原因自然是因為消費者可以大省一筆錢，舉例來說，維吉尼亞州好市多的油價大約比附近的Shell、Sunoco和Exxon 等加油站便宜9%；平均來看，好市多油價比鄰近競爭者至少便宜30%。