為遣返不擇手段 美施壓捏造移民身份

遣返移民竟送錯國家？目前人在西非獅子山共和國的艾達霍及拉托亞都來自加勒比海島國，2人在2019年分別因酒駕及竊盜遭到美國警方逮捕，之後竟遣返到人生地不熟的獅子山共和國。艾達霍說：「來這裡之前我完全沒聽過這個國家。」拉托亞則控訴：「是美國政府捏造我們的身份。」

美方施壓領事館

根據《BBC》報導，來自加勒比海島國多米尼克的艾達霍被美國政府錯誤遣返至西非的獅子山共和國已超過半年，他無奈地表示：「我來這裡之前完全沒聽過這個國家。」無獨有偶的，來自巴哈馬的拉托亞也在同一台遣返班機上。

「在這裡完全沒有認識的人。」55歲的艾達霍與妻子已居住在南加州28年，他因酒駕被美國政府盯上，而拉托亞則是以竊盜罪被捕，2人均受到遣返處分。然而，2人的母國政府都向美方表示「要有進一步的證明文件才接受人員遣返。」因此美國政府就像拋人球般，將2人送至獅子山。

獅子山共和國駐美領事館主任席拉表示，當時受到美方行文要求獅子山給予2人簽證。她說：「美國政府向領事館施壓，要求獅子山將2人視為公民，在沒有雙重確認且迫於美方壓力下，領事館隨即對兩人發出緊急旅遊簽證。」

捏造移民身份？

據《聯邦報》報導，艾達霍及拉托亞異口同聲表示，「美國政府刻意捏造我們的身份。」拉托亞指出，曾看到美國政府在文件上寫下自己來自獅子山，但他從沒有這樣說過。

「國際移民組織」已介入調查該情況，組織獅子山分部主管桑努西說：「我們將會援助2人返國的機票，但得先想辦法申請到合法的文件。」川普上任後釋出多項對移民不友善的政策，包括嚴格檢視其財務狀況、學歷已，以限縮簽證通過率。海關局也以更主動且激進的逮捕及羈押，強制驅逐無證居民。

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