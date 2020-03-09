未受疫情衝擊 「1/2的魔法」周末票房奪冠

美國周末電影票房不受新型冠狀病毒影響，皮克斯與迪士尼動畫「1/2的魔法」(Onward)以4000萬元拿下票房冠軍，班艾佛雷克(Ben Affleck)的籃球電影「回歸之路」(The Way Back)也有不錯的表現。

「1/2的魔法」於全美4310個電影院上映，票房達4000萬元；本片為原創故事，講述由克里斯普瑞特(ChrisPratt)和湯姆荷蘭(Tom Holland)配音的精靈兄弟，把握與過世的父親相處的最後一天。

迪士尼影片發行總裁凱瑟琳‧塔夫(Cathleen Taff)說：「以原創動畫來說，上映表現還算不錯，收到許多正面評價。」接下來學生即將開始放春假，票房預計將再衝高。「1/2的魔法」全球票房為2800萬元，除了亞太地區，未受到新冠肺炎太大影響。

ComScore資深媒體分析師德加拉柏迪安(Paul Dergarabedian)表示，去年同期票房受惠「驚奇隊長」(Captain Marvel)超過1億5300萬元的強勢表現，讓本周末票房相較下滑50%，但還未見新冠肺炎的衝擊。

新冠肺炎雖然讓「007：生死交戰」上映從4月延後至11月，西南偏南藝術節(South by Southwest)也取消，但目前電影票房影響不大。

第二名的「隱形人」第二周票房1520萬元，滑落至第二；美國票房累計5270萬元，全球票房接近1億。

第三名「回歸之路」約850萬元，拍攝成本僅有2100萬元，」觀眾群有64%在35歲以上；班艾佛雷克真實生活就飽受酒精成癮之苦，讓他在本片的演技大受好評。

華納兄弟國內發行總裁高斯坦(Jeff Goldstein)說：「原本擔心觀眾不出門，但目前沒有這種跡象，『1/2的魔法』和『回歸之路』的票房數字都在預期之內。」