染疫死亡率15%！250萬耆老高風險 美安養中心囤口罩

新型冠狀病毒疫情持續擴散，讓全美各地照顧年長者的安養中心面臨特別重大的挑戰；從邁阿密到西雅圖，各地安養中心開始囤積口罩與體溫計、準備因應人力不足，也推出訪客篩檢措施，以保護特別容易受到新冠肺炎影響的年長者族群。

目前全美新冠肺炎死亡個案中，超過半數都和西雅圖地區一家安養中心有關，而病毒也在許多居民、工作人員以及家屬之間擴散；西雅圖時報(The Seattle Times)報導，當地另一家安養中心和一個退休社區也陸續傳出有人確診。

全美約有250萬人住在長照機構裡，而佛羅里達州和加州等地老年人口特別多；美國衛生保健協會(American Health Care Association)會長帕金森(Mark Parkinson)說：「對於80歲以上的人來說，死亡率可能高達15%。」

聯邦政府現正視察所有安養中心的感染控制，點名各城市中出現確診個案、以及先前被查獲違規的安養中心；聯邦法規早已要求安養中心聘僱感染防治專家，許多機構也已針對季節性流感或其他對年長者特別危險的疾病制定因應措施；而針對新冠肺炎，各地機構的因應方式各異。

佛州有約16萬人住在安養中心與輔助式居住設施；儘管尚未強制進行訪客篩檢，各機構仍張貼告示，謝絕有症狀的訪客來訪，並且正考慮以其他方法讓家屬與年長者聯絡，例如視訊聊天等。

經營佛州14家安養中心門房的棕櫚莊園(Palm Gardens)公司表示，目前工作人員會讓所有訪客填寫簡短問卷，描述身體情況、近期旅遊史以及與人接觸的紀錄；許多機構也已添購體溫計以及口罩、眼罩、防護衣等防疫物資，也使用漂白劑與高溫殺菌。

但全美各地也有許多機構表示，防疫物資短缺，讓他們很難買到口罩和防護衣。

部分居住在安養中心的年長者也開始在床邊準備消毒濕紙巾，一天使用數次。

為了因應疫情嚴重時的人力短缺，有的安養中心已囤積可長期保存的即食餐點；也有機構的資訊科技部門開始準備基礎設備，讓染病的工作人員遠距上班。