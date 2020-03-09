超市邂逅小女孩 拯救經歷喪妻之痛憂鬱症老人

四年前在喬治亞州的一家超市，一個小女孩邂逅了一位剛經歷喪妻之痛老人，那一刻小女孩的笑容拯救了老人，從此之後改變了老人的一生。

今年高齡86歲的彼德森(Dan Peterson)正是故事中的老人，然而不幸的是彼德森已經在上月去世，小女孩的母親泰拉‧伍德(Tara Wood)近日在臉書(Facebook)上發文懷念彼德森，也憶起四年前三人相遇的過程。

2016年某日伍德帶著年僅四歲的女兒諾拉(Norah)到大眾超市(Publix)購物，無意間經過當時神情凜然的彼德森，諾拉突如其來地向彼德森開口：「嘿！老先生，今天是我的生日呢！」

彼德森先是詫異無語，接著露出溫暖的笑容對諾拉說：「你今年滿幾歲了？」；兩人經過好一翻的交談，諾拉請母親幫她和彼德森拍照，隨後向彼德森表示希望得到一個擁抱。

泰拉說：「彼德森答應給諾拉一個擁抱，接著他開始潸然淚下，他說他已經很久沒有像現在這樣快樂過」；泰拉隨後將女兒和彼德森的合照放到臉書上並分享他們的際遇，沒想到在網路無遠弗屆的分享下，泰拉得到彼德森的連絡方式，從此之後諾拉每周都會去探望彼德森。

彼德森告訴泰拉，自從妻子過世後他就一直受憂鬱症和焦慮症之苦，而正是諾拉讓他體會到原來世上還存在著不同形式的愛。

泰拉受訪時表示：「彼德森是個很好的人，他總是讓人感到喜悅和快樂，他肚裡除了裝著滿滿的鬆餅，也藏了一顆充滿愛的心。」

從泰拉臉書上一張張的照片可以看出，這段超越年齡的友誼讓所有人動容；這四年彼德森和諾拉度過許多重要的時光，兩人總是一起慶祝生日，彼德森也出席諾拉的畢業典禮。

雖然彼德森已經離開，但泰拉希望能讓所有關心他們的人知道：「我們非常感謝所有人寄來的卡片和禮物，終於讓彼德森感受到愛與珍惜，他很謝謝你們每一個人。」