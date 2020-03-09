情同姊妹16年 兩好友竟是親姊妹

一對情同姊妹的好友萊托雅‧溫伯利(Latoya Wimberly)和艾許莉‧湯瑪斯(Ashley Thomas)，2004年在費城的一個派對上相遇，那一刻兩人一見如故，從此之後行影不離；但就在今年他們有了重大的發現，原來兩人真的是同父異母的親姊妹。

有線電視新聞網(CNN)報導，今年31歲的湯瑪斯一直到15歲才知道，從小養育他的父親其實不是他的生父，但湯瑪斯11年前過世的母親在生前卻對她的父親隻字未提。

湯瑪斯日前在臉書分享一張照片，由一群親友替29歲的溫伯利慶祝訂婚，而溫伯利的父親凱尼斯‧溫伯利(Kenneth Wimberly)也在其中。

湯瑪斯母親的摯友注意到照片中的凱尼斯，便告訴湯瑪斯，凱尼斯認識她的母親，而當湯瑪斯拿著母親的照片給凱尼斯看時，凱尼斯告訴她兩人曾經交往過。

這讓湯瑪斯心生疑竇，經過一番討論後三人決定共同分擔DNA檢測的費用，而今年2月檢測結果出爐，證實凱尼斯確實是湯瑪斯的生親。

這個消息對三人來說都非常震驚，溫伯利更表示：「湯瑪斯從來沒有缺席過我們家族活動，我們感情真的很好，而且我父親也非常照顧她，她車子有問題也會找我父親幫忙；小時候我父親帶著我們出遊，我父親總是告訴大家我們都是他的孩子。」

如此要好的朋友成為真正的親姊妹雖然有如美夢成真，但溫伯利也透露一絲遺憾：「我知道湯瑪斯的人生經歷過什麼，但是我們的父親卻沒辦法在她最需要幫助的時候，像照顧我一樣的照顧她。」

今年湯瑪斯已經有兩個孩子，凱尼斯也承諾會照顧孫子們，湯瑪斯說：「我到現在還是不敢相信，這需要一點時間，但我很希望未來他們祖孫能有更多時間相處。」