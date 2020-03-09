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美小飛機墜落住宅區 無人傷亡

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合8日電

據佛羅里達州奧卡魯薩郡(Okaloosa County)警方在臉書(Facebook)上發布的消息指出，8日上午10時8分靠進德斯坦機場(Destin Executive Airport)附近，一架小飛機發生意外墜落在住宅區，並卡在住戶後院的樹上；而機上兩名男子和一隻拉布拉多獵犬，則奇蹟似的毫髮無傷。

現場錄影畫面顯示，墜機的小飛機型號為Beechcraft Bonanza；最多可搭載六人，屬一般通用型飛機。

所幸墜機意外發生時屋主並不在家，該屋主一直到回家才發現後院裡放了一座梯子，以及鄰居們正奮力地試著將飛機內的人拉出來。

貝絲‧凱恩(Beth Cann)和丈夫及兩個孩子正巧住在距離墜機處不遠，中間約相隔四間房子；凱恩說事發時她並沒有聽到墜機的聲響，但她的其中一個兒子葛瑞分當時正騎腳踏車前往超市。

葛瑞分返家後立刻與家人分享這則消息，凱恩說：「葛瑞分回來告訴我們，有架飛機卡在樹上！但機上有兩人一狗都平安無事，而且他們都被救下來了。」

警方表示已知會聯邦航空管理局(FAA)和全國交通安全委員會(NTSB)，當局也會協助釐清肇事原因，並監督調查過程。

凱恩表示從現場判斷飛機掉下來的地方，和房子只有大約五呎的距離；由於該社區和當地機場距離實在太近，居民從以前就經常擔心類似的事情發生。

凱恩說：「雖然我們不在航道上，但我們總有預感會發生事情；現在事情真的發生了卻沒有人受傷，真的可以說萬幸。」

墜機 機場

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