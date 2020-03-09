婦女節紐約十大傑出女性 華裔物理學家吳健雄上榜

紐約當地媒體「每日新聞」在國際婦女節當日，遴選紐約歷史上的十大傑出女性，被譽為「中國居里夫人」、「核子研究女王」的華裔物理學家吳健雄，為唯一上榜的亞裔女性，吳健雄是美國物理學會第一位女性會長，最著名的一項研究成果，是利用實驗方法驗證了宇稱不守恆(parity)，令其同事李政道以及楊振寧在1957年獲得諾貝爾物理學獎，她本人也因此獲頒1978年的沃爾夫物理學獎(Wolf Prize)。

其它入榜的女性，還包括首位參加獨立戰爭的美國婦女、巾幗英才科爾賓(Margaret Corbin)、維多利亞時代的非洲裔平權女英雄簡寧(Elizabeth Jennings Graham)、幫助建造布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)且首位橫跨大橋的女性羅布林(Emily Warren Roebling)等。