日光節約時間 美7成1民眾盼取消

美國在美東時間八日凌晨二時（台灣時間八日下午）正式進入夏令時間（又稱日光節約時間），全美時鐘撥快一小時，再度引發各界討論是否該取消日光節約時間。

民眾普遍對日光節約時間持負面態度。美聯社和美國民意研究所公共事務研究中心的調查結果顯示，七成一受訪者希望能結束調整時鐘的做法；整體而言，四成受訪者偏好全年實施「標準時間」，另外三成一受訪者支持全年施行「日光節約時間」。

美國在一九六六年通過的「統一時間法」（Uniform Time Act），建立日光節約時間的法源。美國運輸部表示，時鐘調快一小時，能延長白晝時間，並減少家庭用電，進而有助於節省能源。

運輸部並指出，日光節約時間讓民眾在天亮時間通勤上下班，有助於防止發生交通事故，且愈來愈多人在日間出門辦事，也能降低犯罪率。

然而，許多研究也指出日光節約時間的缺點，並對是否真能節省能源打上問號。二○○九年針對礦工所做的研究發現，日光節約時間上路的周一，「工傷案數和嚴重程度」往往比其他工作日多或嚴重，原因是日光節約時間實施影響作息，勞工身體疲勞。