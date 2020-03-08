方便聽障人士讀唇語！透明開口式口罩 一盒40個售約1800元

新型冠狀病毒引致的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）於全球肆虐，口罩需求持續，各國民眾亦爭相搶購口罩自保。不過常見的外科口罩亦是遮蔽了嘴部，說話不清晰之餘對聽障人士來說更因為難以望到別人嘴部而不知對方說什麼。美國品牌SafeNClear Inc.推出了專為聽障人士而設的口罩，其親友只要戴上口罩，即可方便聽障人士讀唇溝通。

美國品牌SafeNClear Inc.於2018年為口罩界帶來創新一頁，他們推出了聽障人士專用口罩「The Communicator Clear Window Surgical Mask」。它與外科口罩一樣亦是掛耳式設計及使用不織布，其防菌功能更達ASTM Level 1標準，即細菌過濾率（BFE）、微粒子過濾率（PFE）、液體阻擋能力（Fluid Resistance）等方面亦超過 95%。

另外，其口罩特別之處是嘴部位置變成開口設計，即放置了一塊透明膠片，方便他人，特別是聽障人士可與平常一樣讀唇溝通，而製造成份亦不含乳膠，令對乳膠敏感的人亦可放心使用。

由於已推出2年，於美國亦有不少聽障人士的親友，甚至醫護人員亦曾使用，他們大讚口罩設計非常貼心，就算對方是一般人或是聽障人士，大家亦可更流暢的溝通，不怕聽不到對方說甚麼。

據官網資料顯示，口罩一盒有40個，每盒售價為60美金（約新台幣1800元），現時未有現貨，不過仍可網上預購。

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文章授權轉載自《香港01》