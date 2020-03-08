快訊

華府爆首例新冠肺炎確診 川普拒因疫情停辦造勢

前麻豆鎮長沈國民病故 友：算解脫了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

方便聽障人士讀唇語！透明開口式口罩 一盒40個售約1800元

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
美國品牌SafeNClear Inc.於2018年為口罩界帶來創新性一頁，他們推出了聽障人士專用口罩「The Communicator Clear Window Surgical Mask」。 SafeNClear Inc.網站圖片
美國品牌SafeNClear Inc.於2018年為口罩界帶來創新性一頁，他們推出了聽障人士專用口罩「The Communicator Clear Window Surgical Mask」。 SafeNClear Inc.網站圖片

新型冠狀病毒引致的新冠肺炎COVID-19，俗稱武漢肺炎）於全球肆虐，口罩需求持續，各國民眾亦爭相搶購口罩自保。不過常見的外科口罩亦是遮蔽了嘴部，說話不清晰之餘對聽障人士來說更因為難以望到別人嘴部而不知對方說什麼。美國品牌SafeNClear Inc.推出了專為聽障人士而設的口罩，其親友只要戴上口罩，即可方便聽障人士讀唇溝通。

美國品牌SafeNClear Inc.於2018年為口罩界帶來創新一頁，他們推出了聽障人士專用口罩「The Communicator Clear Window Surgical Mask」。它與外科口罩一樣亦是掛耳式設計及使用不織布，其防菌功能更達ASTM Level 1標準，即細菌過濾率（BFE）、微粒子過濾率（PFE）、液體阻擋能力（Fluid Resistance）等方面亦超過 95%。

另外，其口罩特別之處是嘴部位置變成開口設計，即放置了一塊透明膠片，方便他人，特別是聽障人士可與平常一樣讀唇溝通，而製造成份亦不含乳膠，令對乳膠敏感的人亦可放心使用。

由於已推出2年，於美國亦有不少聽障人士的親友，甚至醫護人員亦曾使用，他們大讚口罩設計非常貼心，就算對方是一般人或是聽障人士，大家亦可更流暢的溝通，不怕聽不到對方說甚麼。

據官網資料顯示，口罩一盒有40個，每盒售價為60美金（約新台幣1800元），現時未有現貨，不過仍可網上預購。

延伸閱讀：

【趣一趣】洗手洗出真銀紙　鈔票番梘有現金回贈　最高獎50美金

武漢肺炎丨英國研發可重用4層納米纖維口罩　圍巾戴法透氣又防菌

文章授權轉載自《香港01》

口罩 新冠肺炎 COVID-19 新型冠狀病毒 品牌

相關新聞

華府爆首例新冠肺炎確診 川普拒因疫情停辦造勢

美國總統川普7日暗示，儘管美國境內新冠肺炎確診病例數暴增，他仍無意停辦競選造勢活動。此外，美國也宣布，首都華盛頓特區出現...

方便聽障人士讀唇語！透明開口式口罩 一盒40個售約1800元

新型冠狀病毒引致的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）於全球肆虐，口罩需求持續，各國民眾亦爭相搶購口罩自保。不過常見的外科口罩亦是遮蔽了嘴部，說話不清晰之餘對聽障人士來說更因為難以望到別人嘴部而不知對方說什麼。美國品牌SafeNClear Inc.推出了專為聽障人士而設的口罩，其親友只要戴上口罩，即可方便聽障人士讀唇溝通。

未善用時間備戰新冠肺炎 美媒指當局推篩檢過慢

美國新冠肺炎疫情持續升溫，但至今難以確定實際疫情規模。美媒指出，由於試劑生產出包和缺乏先見之明等因素，美國推行診斷篩檢速...

學生在家傳染給長輩？關閉學校恐致反效果

華盛頓大學(University of Washington)6日表示，為因應新冠肺炎在華盛頓州的疫情持續擴散，校方宣布接下來的兩周僅提供全校5萬名學生線上課程，避免人群接觸；該州至少16所公立小學和中學也已關閉，包括疫情最嚴重的西雅圖也已經有多所小學關閉；但衛生官員警告，關閉學校的做法可能造成反效果。

防新型冠狀病毒傳播 好市多做了這件事消費者哀號

新型冠狀病毒疫情導致旅行需求銳減，許多航空公司讓旅客免費更改行程，同時採取防疫措施，保障機艙內的衛生以及空氣流通，並取消用同一個杯子續杯；為防止病毒傳播，量販超市好市多(Costco)也宣布暫停供應商品免費試吃。

春假旅遊旺季佛州活動照常 大學建議別出國、學生春遊興致高

每年春假全國各地大學生與家庭通常都會蜂擁到佛羅里達州度假；目前新型冠狀病毒來勢洶洶，當地官員忙著監控疫情，卻仍期盼春假與旅遊旺季能帶來大批遊客。

口罩供不應求！不織布超搶手 一口氣要200噸

聚丙烯不織布(nonwoven polypropylene)從來沒有這麼搶手過；這種工業材料是製造防疫口罩的重要成分，而隨著新冠病毒疫情快速擴大，防疫口罩供不應求，聚丙烯不織布也炙手可熱；客戶不惜高價只求廠商供貨，工廠也積極增加產能和趕著空運出貨。

美篩新冠肺炎霧煞煞 醫師爆：沒人受過檢測訓練

美國的社區醫生對於怎麼正確檢測新冠肺炎一團迷霧，加州醫師表示，沒有人受過檢測的訓練，社區裡沒有檢測資源。加州收到CDC的...

今年美國大選新數字 十分之一選民是移民

根據丕優研究中心(Pew Research)公布的最新報告顯示，過去20年，已歸化為公民的選民人數從2000年的1200萬增至2020年的2320萬；這代表在今年大選中有資格投票的美國人，有十分之一是移民，創新紀錄。

郊區郡縣選民投票踴躍 有利白登

在郊區選民協助推動民主黨勢力大漲將近兩年後，跡象顯示這些選民還在積極參政，並準備再度投票給民主黨，而這種情況對白登特別有利。

美國大學生見證台灣大選 體會民主不是理所當然

一群美國大學生第一次出國就到台灣見證選舉現場。回顧這段驚奇之旅，一名大學女生說：「台灣人不把民主視為理所當然，積極參與政...

梅杜斯上，穆瓦尼下 川普三換白宮幕僚長

美國總統川普六日透過推特宣布，保守派眾議員梅杜斯將出任白宮幕僚長，取代現任的代理幕僚長穆瓦尼；穆瓦尼將轉任駐北愛爾蘭特使...

熱門新聞

3女為一包衛生紙在澳洲超市大打出手 秒變格鬥大戰

整形年輕化？櫻花妹17歲告白被拒絕 猛砸百萬變身超萌正妹

澳洲確診音樂家發文感謝台灣

美國休旅車和皮卡愈做愈大 停車不便讓消費者縮手

口罩廠工讀生用臉「狂蹭口罩」引眾怒 業者致歉：1萬個口罩將批次銷毀

馬斯克說「為疫情而恐慌很蠢」 矽谷其他人可不這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。