學生在家傳染給長輩？關閉學校恐致反效果

華盛頓大學(University of Washington)6日表示，為因應新冠肺炎在華盛頓州的疫情持續擴散，校方宣布接下來的兩周僅提供全校5萬名學生線上課程，避免人群接觸；該州至少16所公立小學和中學也已關閉，包括疫情最嚴重的西雅圖也已經有多所小學關閉；但衛生官員警告，關閉學校的做法可能造成反效果。

負責西雅圖金恩郡(King County)的公共衛生部門主任佩蒂‧海斯(Patty Hayes)說：「學校關閉之後孩子們勢必需要人照顧，家庭中最常見的狀況是由祖父母在家陪伴孩子，而這也是我們最擔心的族群，因為年長者對新冠病毒的抵抗力是最脆弱的。」

華盛頓大學的校長安娜‧考斯(Ana Mari Cauce)透過電子郵件向所有教職員表示，為配合防疫措施本學期所有課程將在線上授課，也讓校內工作人員有充裕的時間到各教室、圖書館、和洗手間等公共區域徹底進行消毒。」

西雅圖大學(Seattle University)隨後也宣布，未來兩周的校內課程全部取消，全校5000名學生不需到校上課；然而官方衛生人員表示，小學、中學、和高中的關閉標準和大學並不相同。

西雅圖和金恩郡的衛生官員杜欽(Jeffrey Duchin)透露，上一次關閉校園是10年前由豬隻引起的H1N1流感疫情，而當時的經驗告訴他們許多家長，也包括衛生單位的工作人員，都必須留在家照顧孩子；雖然專家認為目前新冠肺炎對孩童的危險性遠低於成人，但孩童是否成為新冠病毒的傳染媒介仍是個未知數。