防新型冠狀病毒傳播 好市多做了這件事消費者哀號

新型冠狀病毒疫情導致旅行需求銳減，許多航空公司讓旅客免費更改行程，同時採取防疫措施，保障機艙內的衛生以及空氣流通，並取消用同一個杯子續杯；為防止病毒傳播，量販超市好市多(Costco)也宣布暫停供應商品免費試吃。

好市多暫停試吃的消息於5日開始在社群網站Reddit上曝光後，引發消費者在網路上哀號連連；目前不清楚範圍是否遍及全美所有分店或僅限於部分地區，也不確定何時恢復供應。

由於擔心疫情的民眾開始囤積物資，好市多目前正面臨瓶裝水、消毒劑和其他重要補給品缺貨問題，部分分店已規定消費者限購衛生紙與廚房紙巾的數量。

好市多財務長加蘭蒂(Richard Galanti)5日說：「我們每天都會進貨，但因為特定重要商品需求增加，仍供不應求；顯然不只是在好市多，就算在其他店家也是一樣買不到消毒用品。」

為了防止病毒在機上發生人際傳播，美國部分航空公司取消使用同一個杯子續杯飲料的服務，以防止乘客用手觸碰餐車與托盤；聯合航空(United Airlines)空服員將使用新的杯子為旅客提供續杯飲料。

除了清洗天花板與座位上方置物櫃等機艙清潔措施之外，聯合航空的空服員可能會戴上手套為旅客供應食物與飲料，以及收取餐具或杯子。

達美航空(Delta Air Lines)和美國航空(American Airlines)也都推出防疫措施，取消自助式點心與水果供應。

各公司也與各地機場合作，定期消毒在商店與售票櫃檯等地方人們經常接觸的表面。

傳染病及航空醫學專家也與航空公司與空服員工會的員工舉行會議，解釋經常洗手等防止感染病毒的最佳方式。

美國航空空服員工會醫學顧問貝蘭德(Kris Belland)致信機組人員表示：「不幸的是，這個領域的工作有風險，其中之一就是接觸到染病的乘客。」