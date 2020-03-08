春假旅遊旺季佛州活動照常 大學建議別出國、學生春遊興致高

每年春假全國各地大學生與家庭通常都會蜂擁到佛羅里達州度假；目前新型冠狀病毒來勢洶洶，當地官員忙著監控疫情，卻仍期盼春假與旅遊旺季能帶來大批遊客。

熱門景點納瓦拉海灘(Navarre Beach)所在的聖塔羅薩郡(SantaRosa)出現新冠肺炎推定確診(presumptive)病患後，為迎接春假客流，佛州鍋柄地帶(Panhandle)相關人員不得不嚴加戒備。

該名感染者為70多歲男子，目前在埃斯坎比亞郡(Escambia County)潘沙科拉(Pensacola)一家醫院接受治療；當地官員不打算取消任何活動，但仍將密切觀察疫情。

潘沙科拉(Pensacola)海灘一切活動也將照常舉行，包括預定於4月7日開始的樂團海灘戶外表演系列活動。

瓦露西亞郡(Volusia County)岱托納海灘(Daytona Beach)6日展開的年度機車周(Bike Week)為期10天的活動一切正常，可望吸引40萬到50萬名機車愛好者來到當地與弗拉格勒郡(Flagler)；主辦單位表示，各商家正在與衛生專家密切合作，確保環境清潔。

岱通納海灘歡迎中心(Daytona Beach Welcome Center)經理愛德華茲(Scott Edwards)表示，沒有接到任何一通擔心疫情的學生打來的電話。

另一個春假熱門景點巴拿馬市海灘(Panama City Beach)，相關單位也對今年旅遊旺季保持「審慎樂觀」態度。

巴拿馬市海灘旅遊發展理事會成員葛瑞菲斯(Phillip Griffitts)擔心，新冠肺炎疫情恐將對當地旅遊業造成嚴重衝擊。

包括北卡羅來納州杜克大學(Duke University)在內的全美多所大學校方，已建議春假期間打算出國旅行的學生考慮取消任何非必要行程，但仍有許多大學生對於春假計畫興致不減。

許多大型航空公司都已因為疫情而減少航班；但佛州布雷登頓-薩拉索塔(Bradenton-Sarasota)國際機場沒有進行任何業務變動；彭塔哥達(Punta Gorda)機場唯一的航空公司忠誠航空(Allegiant Air)只經營國內航線，發言人也說沒有受到新冠肺炎疫情影響。