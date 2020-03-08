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口罩供不應求！不織布超搶手 一口氣要200噸

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合7日電
防疫口罩重要材料缺貨。 法新社
防疫口罩重要材料缺貨。 法新社

聚丙烯不織布(nonwoven polypropylene)從來沒有這麼搶手過；這種工業材料是製造防疫口罩的重要成分，而隨著新冠病毒疫情快速擴大，防疫口罩供不應求，聚丙烯不織布也炙手可熱；客戶不惜高價只求廠商供貨，工廠也積極增加產能和趕著空運出貨。

「華爾街日報」報導，印第安納州伊凡斯維的貝瑞環球集團，最近即把大部分製造空氣過濾網的生產線改成製造不織布，以應付空前龐大的需求。

聯邦疾病防治中心並不建議一般人戴口罩，除非是生病又必須到公共場所的人；有關各方更敦促民眾不要搶購可過濾95%微小粒子的N95防疫口罩，以免影響負責治療染疫病人的醫療人員的需求。

N95口罩通常含有聚丙烯不織布，3M等製造這種口罩的大廠商有許多組件自製，可是其他廠商得靠特別供應商供貨。

賓州Monadnock不織布公司現在每天接到100多通電話和電郵，要求提供大量不織布，甚至一口氣要200噸，而它現有的一組機器一天只能生產1.5噸。它的第二組機器最近開始試車，預定幾周內增加第三組，每周產能也可望達到30噸。

該公司現有的不到100名員工加班趕工，還增加臨時員，產品要價也因此提高。有些顧客急著要貨，根本不在乎價格，而且願意花高價空運，因為傳統海運太花時間。

加拿大蒙特婁製造口罩的麥迪康集團(Medicom)在中國有三座工廠，其中一座就在新冠疫情起源的武漢。它在中國的材料供應已被中國官方調用，用以製造當地使用的口罩，促使它忙著尋找其他國家的可靠供應商。它在法國的工廠因材料供應不繼，不時得停工幾個鐘頭。

除了不織布之外，製造防疫口罩的過濾材料和金屬鼻架等其他材料也在趕工增產，卻仍不敷所需。有些工廠則搶搭列車，緊急加強生產其他要求沒那麼嚴格的口罩，甚至用手縫製。

口罩 疫情 列車

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