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今年美國大選新數字 十分之一選民是移民

世界日報 / 編譯馬永慶／綜合7日電
今年十分之一選民是移民，創新高。圖／世界日報提供
今年十分之一選民是移民，創新高。圖／世界日報提供

根據丕優研究中心（Pew Research）公布的最新報告顯示，過去20年，已歸化為公民的選民人數從2000年的1200萬增至2020年的2320萬；這代表在今年大選中有資格投票的美國人，有十分之一是移民，創新紀錄。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，丕優的全球移民和人口統計學主任和這報告的撰寫人之一羅培茲（Mark Hugo Lopez）說：「我們經常從族裔和族群的角度來推搞選民，但越來越多選民是移民。雖然大多數是亞裔和西語裔，但非洲裔移民和白人移民也不少。」

丕優的報告指出，已入籍的選民有34%是拉美裔，31%是亞裔。

在所有外國出生的選民中，有16%來自墨西哥，共350萬人，是移民選民的最大族群；之後依次是140萬人的菲律賓裔、120萬人的印度裔和100萬人的華裔，而西語裔和亞裔移民的投票率最高。

在外國出生的合格選民中，約占22%是白人移民，達480萬人，這使他們成為第三大移民選民族群。有資格投票的非洲裔移民約有230萬，他們的移民選民比率已從2000年的7%上升至2018年的10%。

報告發現，大多數移民選民住在加州、紐約、德州和佛州，其中三分之二已在美國生活超過20年，以及有63%精通英語。

在拉美裔選民中只有四分之一是移民，但亞裔卻有三分之二選民是移民，非洲裔選民有8%是移民，而白人只有3%。

在全美的2億3800萬選民中，在美國出生的仍遠比外國出生的多，但移民選民的人數持續增長，而美國出生的選民人數增長緩慢。

人口普查局報告，在2018年，歸化公民的投票率增加12%，與本地出生公民的投票率增幅相同。此外，近一半有資格投票的歸化公民參加了2018年期中選舉，本地出生的公民有51%這樣做。

當1965年的「移民和國籍法案」成為法律後，移民占的人口比率從5%增至13.9%，這是外國出生的選民人數增加的部分原因。

移民 投票率 亞裔

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