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郊區郡縣選民投票踴躍 有利白登

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合7日電
郊區選民積極參政，並準備再度投票給民主黨。圖／世界日報提供
郊區選民積極參政，並準備再度投票給民主黨。圖／世界日報提供

在郊區選民協助推動民主黨勢力大漲將近兩年後，跡象顯示這些選民還在積極參政，並準備再度投票給民主黨，而這種情況對白登特別有利。

「美聯社」報導，就像2018年期中選舉時一樣，今年從維吉尼亞到南加州，郊區郡縣在民主黨總統初選投票都非常踴躍。有些地區的投票率甚至達到2008年歐巴馬與喜萊莉‧柯林頓激烈爭奪民主黨提名時創下的高峰。

美國各地郊區選民約有三分之二自稱溫和派或保守派，因此向來傾向共和黨；但近年人口組成急劇改變，年輕家庭和各種族裔湧進郊區，使政治氣息丕變。

共和黨策士說，在川普時代，郊區成為共和黨的殺戮戰場，而共和黨必須更努力爭取年輕家庭和專業人士，否則民主黨在郊區的勢力會繼續擴大。不過，民主黨總統初選顯示郊區的反川普心態並未消退，反而反映人口成長和能量正推動民主黨在郊區的勢力。

明尼蘇達州達科他郡就是個例子。這裡原本是共和黨票倉，近年來種族更為多元，並逐漸傾向民主黨。這個地區強烈的反川普情緒，2018年協助民主黨從共和黨奪下一個眾院席次。

維吉尼亞州這種情況更是明顯。自川普當選總統以來，郊區選民協助民主黨連續贏得維州三個選舉周期，包括每一個全州性的選舉，州議會控制權和國會代表也翻盤。

許多郊區民主黨人表明他們今年的首要目標就是趕走川普，並擔心激進左派的桑德斯無法達到這個目標，因此斟酌再三後，在最後一刻務實的投票給白登。這種情況導致白登過去一周選情起死回生，成為溫和派共主。

進步派則辯稱民主黨太專注於郊區及其溫和派和年老選民，可能失去支持桑德斯的年輕人、拉丁美洲裔和自由派。

白登和桑德斯意識形態截然不同，支持者立場也涇渭分明，任何一人獲得提名能否收編對方陣營，成為民主黨最大的課題。

郊區選民踴躍投票有利白登。
郊區選民踴躍投票有利白登。

民主黨 共和黨 川普 拜登

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