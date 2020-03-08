郊區郡縣選民投票踴躍 有利白登
在郊區選民協助推動民主黨勢力大漲將近兩年後，跡象顯示這些選民還在積極參政，並準備再度投票給民主黨，而這種情況對白登特別有利。
「美聯社」報導，就像2018年期中選舉時一樣，今年從維吉尼亞到南加州，郊區郡縣在民主黨總統初選投票都非常踴躍。有些地區的投票率甚至達到2008年歐巴馬與喜萊莉‧柯林頓激烈爭奪民主黨提名時創下的高峰。
美國各地郊區選民約有三分之二自稱溫和派或保守派，因此向來傾向共和黨；但近年人口組成急劇改變，年輕家庭和各種族裔湧進郊區，使政治氣息丕變。
共和黨策士說，在川普時代，郊區成為共和黨的殺戮戰場，而共和黨必須更努力爭取年輕家庭和專業人士，否則民主黨在郊區的勢力會繼續擴大。不過，民主黨總統初選顯示郊區的反川普心態並未消退，反而反映人口成長和能量正推動民主黨在郊區的勢力。
明尼蘇達州達科他郡就是個例子。這裡原本是共和黨票倉，近年來種族更為多元，並逐漸傾向民主黨。這個地區強烈的反川普情緒，2018年協助民主黨從共和黨奪下一個眾院席次。
維吉尼亞州這種情況更是明顯。自川普當選總統以來，郊區選民協助民主黨連續贏得維州三個選舉周期，包括每一個全州性的選舉，州議會控制權和國會代表也翻盤。
許多郊區民主黨人表明他們今年的首要目標就是趕走川普，並擔心激進左派的桑德斯無法達到這個目標，因此斟酌再三後，在最後一刻務實的投票給白登。這種情況導致白登過去一周選情起死回生，成為溫和派共主。
進步派則辯稱民主黨太專注於郊區及其溫和派和年老選民，可能失去支持桑德斯的年輕人、拉丁美洲裔和自由派。
白登和桑德斯意識形態截然不同，支持者立場也涇渭分明，任何一人獲得提名能否收編對方陣營，成為民主黨最大的課題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言