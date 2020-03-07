視察田州龍捲風災區 川普安慰失親民眾

川普總統6日在田納西州視察遭到龍捲風襲擊的災區，龍捲風3日襲擊田州多個地區，其中普南郡是重災區，龍捲風掠過一條兩哩長的地帶，所經社區的房屋被夷為平地，18人喪命，更多人受傷，五個死亡者是不滿13歲的兒童，田州共24人在龍捲風中喪生。

川普抵達時受到田州州長和國會參議員等人迎接，然後川普來到一座教堂，與風災倖存者和志願者見面。川普表示，一些家庭失去了親人，現在是他們難過的時刻。川普安慰失去親人的民眾，表示他看到了受災居民的偉大胸懷。川普向救援人員發表講話，並與在場人員握手和拍照，說「沒人能想像你們經歷了什麼樣的災難」。

川普走在普南郡一個社區的街道上，街道兩邊的房屋倒塌，路面遍布瓦礫和水桶、椅子等許多家用品，樹木被颳斷，這條街的居民有八人喪命。州長表示，田州經歷了悲慘的一周。

川普2016年在總統選舉中，以超過對手26個百分點贏得田州，在普南郡更是以2比1領先喜萊莉·柯林頓。

川普在過去三年常到災區和發生不幸的地區視察，包括出現颶風、大規模槍案和野火的地區。

視察田州後，川普又來到亞特蘭大的聯邦疾病防治中心(CDC)，CDC是全國抗擊新冠病毒疫情的指揮中心。結束在CDC的視察後，川普當天飛到他在佛羅里達州棕櫚灘鎮的海湖莊園，要在這裡為共和黨和他的連任競選舉行兩場募捐。