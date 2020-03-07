裁決反反覆覆 「在墨西哥等候」又遭封殺

聯邦第九上訴巡迴法院4日晚做出裁決，封殺川普政府要求庇護申請人「在墨西哥等候」的政策，但裁決僅禁止該政策在第九巡迴法院的轄區、與墨西哥交界的加州和亞利桑納州執行。

對於要求庇護申請人「在墨西哥等候」的訴案，聯邦法院的裁決反反覆覆。如今第九巡迴法院要求下周開始必須停止執行，但僅適用於第九巡迴法院轄區內的亞州和加州。上訴法院在裁決中說，下級法院的裁決正確，在墨西哥等候的政策可能違法，因為這項政策對申請庇護的移民造成了極端和不可逆轉的傷害。

但法官並不確定他們裁決的適用範圍，表示法律問題極易引發爭議，在第九巡迴法院轄區之外的地區，在墨西哥等候的政策仍可繼續執行。

第九上訴法院還表示，他們的裁決需在3月12日後才能生效，以觀察最高法院會不會推翻或修改他們的裁決。

聯邦第九上訴法院的這項裁決，使川普政府要求庇護申請人在墨西哥等候的政策受挫，但仍不是封殺。這項政策去年初開始執行以來，數万名申請庇護的移民被趕回墨西哥等候，獲批進入美國的人不到1%。

海關及邊境保護局(CBP)代局長摩根表示，在墨西哥等候的政策有利於加強移民執法，既援助了合法的庇護申請人，也擋住了不符合條件的人和詐欺申請。他表示，聯邦第九巡迴法院的裁決，將使CBP更難保護邊界安全，將重新引發新一輪的偷渡潮。

美國公民自由聯盟(ACLU)對在墨西哥等候的政策提出挑戰，他們表示將繼續抗爭，如果川普政府尊重法治，就立刻停止這一政策。

維權組織Tahirih司法中心也表示，第九巡迴法院的裁決顯示他們的管轄範圍有限，6萬多移民因為川普政府的政策而被送回墨西哥等候，違反了美國為難民提供保護的義務，他們呼籲停止執行在墨西哥等候的政策。