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裁決反反覆覆 「在墨西哥等候」又遭封殺

世界日報 / 編譯孫梁／綜合６日電
聯邦第九上訴巡迴法院封殺川普政府要求庇護申請人在墨西哥等後的政策。圖為美國被送回墨西哥等待移民，準備領取飯食。 美聯社
聯邦第九上訴巡迴法院封殺川普政府要求庇護申請人在墨西哥等後的政策。圖為美國被送回墨西哥等待移民，準備領取飯食。 美聯社

聯邦第九上訴巡迴法院4日晚做出裁決，封殺川普政府要求庇護申請人「在墨西哥等候」的政策，但裁決僅禁止該政策在第九巡迴法院的轄區、與墨西哥交界的加州和亞利桑納州執行。

對於要求庇護申請人「在墨西哥等候」的訴案，聯邦法院的裁決反反覆覆。如今第九巡迴法院要求下周開始必須停止執行，但僅適用於第九巡迴法院轄區內的亞州和加州。上訴法院在裁決中說，下級法院的裁決正確，在墨西哥等候的政策可能違法，因為這項政策對申請庇護的移民造成了極端和不可逆轉的傷害。

但法官並不確定他們裁決的適用範圍，表示法律問題極易引發爭議，在第九巡迴法院轄區之外的地區，在墨西哥等候的政策仍可繼續執行。

第九上訴法院還表示，他們的裁決需在3月12日後才能生效，以觀察最高法院會不會推翻或修改他們的裁決。

聯邦第九上訴法院的這項裁決，使川普政府要求庇護申請人在墨西哥等候的政策受挫，但仍不是封殺。這項政策去年初開始執行以來，數万名申請庇護的移民被趕回墨西哥等候，獲批進入美國的人不到1%。

海關及邊境保護局(CBP)代局長摩根表示，在墨西哥等候的政策有利於加強移民執法，既援助了合法的庇護申請人，也擋住了不符合條件的人和詐欺申請。他表示，聯邦第九巡迴法院的裁決，將使CBP更難保護邊界安全，將重新引發新一輪的偷渡潮。

美國公民自由聯盟(ACLU)對在墨西哥等候的政策提出挑戰，他們表示將繼續抗爭，如果川普政府尊重法治，就立刻停止這一政策。

維權組織Tahirih司法中心也表示，第九巡迴法院的裁決顯示他們的管轄範圍有限，6萬多移民因為川普政府的政策而被送回墨西哥等候，違反了美國為難民提供保護的義務，他們呼籲停止執行在墨西哥等候的政策。

墨西哥 移民 川普

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