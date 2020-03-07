川普視察CDC防疫 罵「華州問題多、州長是蛇」

川普總統6日戴著「讓美國持續偉大」的競選帽，視察聯邦疾病防治中心(CDC)，但川普此行名為提振當局對治新冠肺炎疫情的士氣與信心，卻習慣性的發射政治砲火。

他罵華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)是條「蛇」，又說在美國西岸外海的郵輪，上面的人既已感染新冠病毒，由他作主決定的話，就不准上岸，以免增加美國確診人數。

川普宣稱美國的診斷技術棒得很，卻忘了自己的屬下都說，並不是所有想要接受病毒檢驗的國民，都可以受檢測。

他說，他本來要早點過來視察的，因為有感染之虞而延期，而感染源如今經檢測呈陰性反應。

從白宮出發前，他簽署了參院通過的83億元「抗疫」特別經費，同時向新聞界喊話：「別擔心，病毒會走開的。」

他說：「跟世界上其他國家比起來，我國確診人數算是少的，我國的確診總數，比幾乎任何一國都低。」

美聯社說，川普傳達的訊息顯然比CDC發出的還隨便，例如，他一面呼籲朝野共同抗疫，卻對5日要見華盛頓州州長英斯利的副總統潘斯說，華州已經10幾人死於新冠肺炎，那傢伙是條蛇，不要對他太客氣。

川普說，「老實告訴你們，我們跟這個州長問題很多，問題都是他那州來的好不好？潘斯可能跟他和樂相處，但我不行，好不好？」

美國目前冠病肺炎疫情不斷擴大，川普卻不斷說，不用擔心的，美國防疫工作一定做得很好。

他也跟加州州長紐森(Gavin Newsom)通電話。川普說，加州外海那艘有3500名乘客的郵輪，不該讓它進港，因為一進來，美國的總確診人數又要增加了。他似乎又忘了，自己說過，尊重醫界專業人員的意見。