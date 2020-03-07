美國2020大選，恐成為清一色老人對決...這背後還跟歐巴馬有關？

摘要 1.美國民主黨初選，在經過超級星期二的洗禮後，出現重大逆轉，原本不被看好的候選人拜登，一口氣竄升最有望代表初選的強力人選，而原本外界看好的印第安納州南本德市前市長皮特，卻在此宣布退選。 2.超級星期二，意味著有同時好幾個、甚至幾十個州同時舉辦初選，本次就有十四個州加一個美國屬地，也就是有將近美國三分之一的州在同一天一起選，其結果可一次改變初選戰局。 3.自掏腰包高達五億美元、投入美國史上最多錢參選的麥克·彭博，在初選中一個州都沒贏下，也因此黯然退選，成為超級星期二下的最大輸家。

2020年的美國總統初選是完完全全出乎意料，尤其是剛過去的一周，原先最有希望的參選人遭到重創，充滿希望的參選人突然退選，幾乎沒有希望的參選人竟然谷底翻身。

現在，今年大選唯一可以意料的一件事，就是——美國史上以最大年紀當選總統、現年73歲的川普，可望成為「最年輕」的總統候選人。

滿滿全是驚奇，而驚奇的起點，就是剛過去的「超級星期二」。

美國總統初選在當地時間的3號是迎來了首場超級星期二，為什麼「超級」呢？是這樣的，前幾期「白宮義見」不是談了愛荷華黨團會議初選，還有新罕布夏州的初選嗎？在這之後，其實還有兩個州的初選——內華達州和南卡羅來納州，在剛過去的2月，都還是一個州一個州的選，參選人全處於大亂鬥階段。

但是一進入3月就不一樣了，所謂的「超級星期二」是一口氣有好幾個州，甚至十幾個州在同一天一起選，像這次就有14個州加一個美國屬地，也就是有將近美國1/3的州在同一天一起選，所以誰能拿下最多的選票，確切地說是「黨代表票」，就能跳出亂鬥，大幅拉開與對手的距離，因此通常在超級星期二之後就會有一批人退選，剩下幾強對決。

說到這，前三個初選的州愛荷華、新罕布夏與內華達州的選舉結果，政壇老將、現年78歲的桑德斯不是贏得第一就是第二多的黨代表票，而另一個新秀、印第安納州南本德市前市長皮特，也是不是第一就是第二。

萬萬沒想到的是，原先大家看好的美國前副總統拜登，在這三個州不是排到第五名，要不就是連名都排不上。

原因不少，但一大原因是他78歲的年紀令人擔憂，因為他不只講話無聊、辯論無力，還常常口齒不清，甚至說錯話，就算他經驗非常豐富，還有政策是滿滿的真材實料，但，這都已經不太符合「娛樂至死」的美國老百姓的胃口了（美國選民選川普就是一例）。

美國前副總統拜登近日聲勢上漲。美聯社

於是一時間，很多「專家」都說，拜登恐怕要告老還鄉了。

而拜登也急了，開始真情流露地安撫選民，還上電視自揭傷疤，說他口齒不清是自小口吃造成的，也許因為更有「人味」了，他一下子拉近了與選民間的距離，於是在上週六的南卡羅萊納州初選，他出乎意料地將桑德斯與皮特狠甩幾條街，穩穩拿下南卡羅來納第一多的選票。

谷底翻身，老先生開心了，在勝利講話中語帶諷刺地說：「不過前一陣子，媒體和專家才說我的選戰宣告死亡了呢！」

然後第二天一早，他還接連上電視，證明自己寶刀未老，不過，他的老毛病似乎又犯了。

一個電視主持人問：「你在超級星期二能贏哪些州？」

拜登回答：「我想我們將會贏下北卡羅來納州，我想我們能贏下喬治亞州，等一下，喬治亞是周二選嗎？」

主持人回：「喬治亞不是周二選哦。」

拜登一臉尷尬。

他又接著上另一個節目，這次回答的順利多了，沒想到，最後他感謝主持人時說了一句：「謝謝你啊，恰克。」

這下換這主持人一臉尷尬地說：「呃，我叫克里斯...」

拜登本來還想拗一下：「我剛剛說克里斯啊，不對不對，我說的是恰克...」

節目尷尬結束。

但，老實說，拜登這些老毛病，美國百姓其實也看多了，瑕不掩瑜，而當天下午，拜登是真的迎來一大轉折，充滿希望的參選人皮特突然宣布退選，後來，他還宣布要支持拜登。

皮特選的好好的，為什麼要退選呢？原因真的不少。

表面上，皮特是屬於民主黨溫和派，也就是他認為改變是要循序漸進的，而不是像民主黨改革派的桑德斯所認為的要推翻現狀。在桑德斯勢如破竹的現狀下，如果皮特繼續選下去，勢必瓜分溫和派的選票，助長改革派的桑德斯，留下分裂溫和派的罵名，而皮特也才38歲，來日方長。

就像他在宣布退選時說的：「我將不再尋求成為2020年民主黨的總統候選人，但是我會盡我所能確保明年1月，我們有個民主黨的美國總統！」

表面下，拜登的前老闆、美國前總統歐巴馬是動作頻頻。

消息人士說，歐巴馬和皮特通了電話，這應該是影響皮特決策的關鍵，另一方面，儘管歐巴馬還不方便公開支持拜登，畢竟美國總統初選還要持續到六月，但歐巴馬的左右手，美國前國家安全事務助理賴斯（Susan Rice）是在超級星期二前公開宣布支持拜登，實際上，非洲裔的賴斯為人十分謹慎，這很顯然是歐巴馬所私下授意的，就是要「暗示」選民。

美國前總統歐巴馬。 美聯社

面對劇情逆轉，另一個主要的民主黨溫和派總統參選人、國會參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）也宣布退選支持拜登。

於是，在超級星期二的前一晚，跌破眾人眼鏡，出乎意料地上演了溫和派大團結的畫面。

這下，拜登鹹魚翻身，拿下超級星期二中14個州當中的10個州，超過原先各家民調都看好的桑德斯。這結果，媒體震撼了、專家震撼了，據聞，連拜登的心腹都震撼了。

經過一番分析，除了溫和派大團結以外，這一樣也是拜登前老闆歐巴馬的功勞——因為拜登贏得的幾個南方大州的非洲裔黑人選民，是紛紛動員壓倒性地挺他，因為他們感念拜登為美國史上第一個非洲裔總統忠實地服務了8年。

這完全說明了人跟對老闆的重要性。

這裡，也要提一下娶對老婆的重要性。

因為在拜登於超級星期二晚間發表勝利講話時，突然有抗議者衝上台，面對來者是和平抗議還是刺客都不清楚的狀況之下，拜登的老婆吉爾（Jill Biden）二話不說，用肉身擋住第一個抗議者捍衛老公，年近古稀的她，甚至還出手制伏第二個抗議者，十分強悍，讓拜登不至於當面狼狽出醜。

順道一提，這些人不是刺客，只是一群「反對乳製品」的抗議者，完全亂入，就為搏眼球。

說到這，我想講一下我的觀察，在完整地跑完2016年美國總統大選後，我的心得是：希拉蕊之所以輸掉大選，不是因為川普太強，而是民主黨分裂，溫和派的希拉蕊始終無法真正拉攏桑德斯背後的改革派支持者。

根據一份完整的選後調查，當時桑德斯的支持者不是拒絕投給希拉蕊，就是轉投川普，我初步估算了一下，轉投給川普的桑德斯支持者高達150萬人左右，如果這些票都投給了希拉蕊，那今天的美國總統，就是美國史上第一個女總統了。

而現在，桑德斯沒有退選跡象，還誓言要和拜登這種所謂的「建制派」，也就是既得利益者，競爭到底。一旦如此，民主黨初選選到後來，恐怕還會是分裂的局面，那坐收漁翁之利的，將會是川普。

拜登是谷底翻身了，但，他卻面臨著內外夾攻的局面。

而川普這邊也沒閒著，他目前的戰略很簡單，就是竭盡全力地攪亂民主黨初選，他不只在選前、選中到選後猛推文，還在超級星期二後趕緊露面講話，煽動民主黨溫和派和改革派的對立。

說到最後，這場超級星期二沒有絕對的贏家，但，卻出現了一個絕對的輸家——那就是自掏腰包高達五億美元、投入美國史上最多錢參選的麥克·彭博，他一個州的初選都沒贏，就只贏了在遙遠太平洋中屬於美國的一個超級小島、人口就五萬的美屬薩摩亞的初選，五億換五萬，他只好黯然退選。

對此，川普還不忘酸他一下說，彭博砸大錢，什麼都沒得到，就只得到一個綽號——「迷你麥克」（Mini Mike），而這綽號其實是「綽號魔人」川普取的，攻擊彭博160幾公分出頭的身高。要知道，川普給人貼標籤這招雖然活像霸凌，但效果其佳，讓選民琅琅上口。

今年美國大選充滿驚奇，接下來還會有什麼驚奇呢？「白宮義見」將繼續在美國現場為你密切關注。

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