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返美抵機場心驚肉跳：美國防疫混亂不堪 中國安全百倍

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合6日電
加州男子稱在美國比在中國更擔心染疫。圖／世界日報提供
加州男子稱在美國比在中國更擔心染疫。圖／世界日報提供

一名36歲的美國男子，1月25日到最先爆發新型冠狀病毒疫情的武漢西南將近1000哩的昆明探親，2月2日返回舊金山灣區住所；經過此行的體認和觀察，他發現中美兩國防疫做法完全不同，並覺得在中國比在美國安全百倍。

他告訴「商業內幕」新聞網站，他目睹中國官員和民眾瞭解疫疾的嚴重性，並採取各種防疫措施；相形之下，美國人彷彿若無其事，舊金山國際機場更是混亂不堪，不像在昆明機場，乘客都必須通過紅外線體溫計全身篩檢，國泰航空公司空服員和許多中國人在飛機上都戴口罩。

這名加州男子說，中國的居民可能記得2003年爆發的SARS疫疾危機，也知道如何防疫；他在昆明期間，有個親人因癌症病逝，處理遺體的人都全身防護裝備。為防死者曾感染病毒，中國政府下令遺體必須在12小時內火化。

返回美國情況卻完全不同，一抵達舊金山機場，他就心驚肉跳；他說，機場人員根本不知道自己在做什麼，有個主管甚至承認疫情急速升高，使他們不知如何應變。

乘客下機時，沒有人在機艙門為他們測量體溫，也沒有人戴口罩；到海關才量體溫，以及填寫聯邦疾病防治中心(CDC)手寫影印的檢疫調查表；從中國返回美國的人到移民局關卡後，被引到指定區量體溫，但是他和家人都沒有出現任何症狀或感到不適，沒有做新冠病毒檢驗。

移民官沒有穿戴任何保護裝置，對旅客很不耐煩，如有人詢問還要等多久，就要人家閉嘴。

從武漢所在的湖北返回美國的人都需強制隔離檢疫，可是他是到昆明，因此檢疫人員只口頭建議他居家隔離14天。在這段期間，從未有人與他們連絡檢查他們的健康情況，檢疫期滿也沒有規定提出任何證明。

他在家裡工作，可是他的兒子返美次日就回校上學，雖然他曾要求學校讓孩子留在家裡和豁免曠課紀錄；直到其他家長獲知他們家人曾到中國並表示關切，學校才准許他的兒子留在家裡。

他說，如果他的兒子真的感染病毒，學校可能早就出現傳染。

美國疫情不斷擴大使他感到不安。他說，根據在中國和美國的親身經驗，他的家人真的考慮返回中國，因為他們覺得在那裡安全多了。

舊金山 機場 疫情 新冠肺炎

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