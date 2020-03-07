快訊

日本廣島男罹患新冠肺炎 看診8次換4間醫院才確診

高雄覆鼎金斷頭嬰屍案 查獲葬儀社業者棄置

CDC防疫洞開？華裔醫助確診 診所緊急關閉、隔離

世界日報 / 記者金春香顏潔恩／紐約報導
CDC防疫洞開？華裔醫助確診，診所急關。圖／世界日報提供
CDC防疫洞開？華裔醫助確診，診所急關。圖／世界日報提供

新州日前出現的首例新冠肺炎確診病例，6日確認為是在紐約市幾個華人社區均有診所的「何恭程聯合醫療中心」的華裔醫生助理，目前在新州的哈肯薩克大學醫療中心(Hackensack University Medical Center)接受治療，情況危急，平躺就呼吸困難，他也是美東目前唯一確診的華人病例。

此人任職的診所負責人何恭程醫生6日表示，該員工最近一次上班是上月26日，此後請假到曼哈頓中城上培訓班，上周日(1日）起感到身體不適，就醫後確診新冠肺炎。

通報CDC被告知不需關閉診所

何恭程表示，下屬確診後，他第一時間聯絡美國疾病防治中心(CDC)和州衛生廳，但被告知無需採取特別行動，也不需關閉診所；但本著對員工和社區負責精神，仍決定將該醫生助理曾工作過的三處診所關閉14天，要求所有員工居家隔離14天，診所迄今並無其他人有被感染跡象。

「何恭程聯合醫療中心」在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛和布魯克林8大道、班森賀四個華人聚居區都開有診所；何恭程表示，確診新冠肺炎的男助理，此前分時間段在華埠、法拉盛和8大道的診所工作過，最後一次看診時間分別為2月26日、25日和22日。

疑2月27日在酒店上醫美課染病

何恭程表示，該助理幼時從中國移民來美，已在其診所工作近五年，沒有其他疾病；他從上周四(2月27日)開始，請假到曼哈頓中城時報廣場的一家酒店上醫療美容相關的培訓班，周日開始感到身體不適。

何恭程說，該助理周日開車到新州李堡市(Fort Lee)看望母親，但轉天發覺病情加重，就到李堡市(Fort Lee)醫院就醫，周二做電腦斷層CT檢測，周三做了新冠狀病毒檢測，隨後才被確診；助理平日在曼哈頓與妻子和女兒同住，至目前家人還沒出現相關症狀。

何恭程表示，該助理目前情況較嚴重，已無法平躺在床上，否則呼吸困難，只能坐著呼吸，這樣的情況十分危險。

就診戴口罩「傳染機會小」

何恭程說，該醫生助理十分專業，過去只要身體不適，就都會戴上口罩，也十分注意個人衛生，就診期間一定都會戴口罩，「把病傳給他人的機會很小。」

據何恭程了解，這名醫生助理在中城上的醫美培訓班為外族裔開辦，全班十多人中有四、五個華裔，其中有一名同學來自於已傳染了近20人的猶太裔律師嘉布茲(Lawrence Garbuz)居住的上州威徹斯特郡(Westchester County)新羅謝爾(New Rochelle)，而新羅謝爾就是感染了數十人的50歲猶太裔律師的居住；他懷疑是在上課期間從這名學生處被傳染。

何恭程表示，他在獲知該醫生助理確診後，於本周四就致電CDC和州衛生廳報告，但被告知診所並不需要採取特殊行動，也不需要關閉；但何恭程表示，為保證員工和他人安全，他最終決定將三個診所關閉，要求所有員工在家隔離14天，無症狀後才可復工；華埠、法拉盛和8大道診所將於本月12日、11日和8日再重開，只有該助理從未工作過的布碌崙班森賀86街的診所目前仍照常營業。

否認醫助染病後才送回新澤西

何恭程表示，目前他與妻子及各診所工作人員都自行在家隔離，要求任何人出現症狀都要和自己聯繫；他說，開診所23年來，從未遇到類似需要關閉診所的情況，他計畫重開診所後，繼續加強診所的消毒力度，並設置專門看診區接待發燒和咳嗽病患，並及時向他們發放口罩。

另外，針對新澤西不少人誤以為何恭程在得知病患感染後，執意把他送回新澤西，何恭程強調這絕對是造謠中傷，且社交網路中流傳他的診所有兩名護士也確診，同樣也是假消息。

新冠肺炎 口罩

延伸閱讀

還在新冠肺炎防疫 三峽公所找里長加開登革熱防疫訓練

影／桃機5萬人服務1萬6旅客！交長：做好防疫旅客放心

徐國勇：沒有不抓酒駕 彈性執行與防疫取得平衡

加強防疫 花蓮縣府盤點6場地視需要啟動分區辦公

相關新聞

因應新冠肺炎疫情 美火速豁免中國口罩等醫療用品關稅

文件顯示，為因應新冠肺炎疫情，美國貿易代表處 （USTR）近日批准豁免多達數十種由中國大陸進口的醫療用品關稅，包括口罩、...

美防疫慢半拍 國務卿：都怪中國所害

美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天怪罪中國...

白宮代理幕僚長穆瓦尼去職 川普宣布由眾議員出任

美國總統川普6日晚間透過推特宣布，保守派眾議員梅多斯(Mark Meadows)將出任白宮幕僚長，取代現任的代理幕僚長穆...

貿戰加疫情龍蝦沒路可去 價格跌到4年新低

由於亞洲需求減少，導致美國龍蝦價格下滑、創下近四年來新低，使得數千磅昂貴海鮮充斥在美國國內市場。直至2018年，美國一直是中國最大的活龍蝦供應商；2018年之後，作為美中貿易戰升級的一部分，北京對美國甲殼類徵收關稅。現在，由於全球新冠病毒疫情爆發，再度重擊已經受創的美國龍蝦市場。

返美抵機場心驚肉跳：美國防疫混亂不堪 中國安全百倍

一名36歲的美國男子，1月25日到最先爆發新型冠狀病毒疫情的武漢西南將近1000哩的昆明探親，2月2日返回舊金山灣區住所；經過此行的體認和觀察，他發現中美兩國防疫做法完全不同，並覺得在中國比在美國安全百倍。

CDC防疫洞開？華裔醫助確診 診所緊急關閉、隔離

新州日前出現的首例新冠肺炎確診病例，6日確認為是在紐約市幾個華人社區均有診所的「何恭程聯合醫療中心」的華裔醫生助理，目前在新州的哈肯薩克大學醫療中心(Hackensack University Medical Center)接受治療，情況危急，平躺就呼吸困難，他也是美東目前唯一確診的華人病例。

亞裔抗議！美國媒體亂配戴口罩圖片 涉歧視、應節制

自新冠肺炎疫情爆發以來，「亞裔美國記者協會」(AAJA)發現，美國許多媒體愛使用亞裔戴口罩及華埠的照片，來配合疫情報導，即便確診者的族裔背景並未向外界公布亦然；專家指出，如此配圖不僅是報導拙劣、編輯台決策不當，而且會引發沒必要、無根據的畏懼心理。

至尊公主號21確診 哈佛專家籲全部下船隔離檢疫

至尊公主號今天檢測出21人呈現新冠肺炎陽性確診，哈佛大學流行病學家米納表示，讓船上所有人下船、檢測，找個地方確實檢疫、隔...

美國考慮勸阻國民搭郵輪旅行 潘斯周末和業者會談

路透報導，四名知情人士透露，美國政府正在考慮勸阻民眾搭郵輪旅行，當作防堵新冠肺炎疫情擴散措施的一環。

UCLA學生3人自我隔離 校方澄清尚無確診

加州大學洛杉磯分校（UCLA）校長今天發布聲明表示，有3名學生正在接受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19...

台北法案北京跳腳 美：一中政策不變

美國聯邦眾議院四日表決通過台北法案，中國大陸外交部指美國嚴重違反「一個中國」原則與三項聯合公報精神，敦促美國政府阻止成法...

華倫退選 美國女性政治天花板變厚

英國衛報報導，麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫五日宣布退出民主黨總統初選，讓人發現體制充滿性別歧視，卻又拒絕讓參選人處理這類...

熱門新聞

移居泰國養老的外籍人士 美好時光已逝

人言可畏！3個女高中生的閒聊 差點毀了一家在地銀行

影／澳洲衛生紙之亂 小報加印8頁「廁紙」供人應急

「他們在利用新冠病毒！」 美智庫：中國網友試圖用假新聞影響台灣

盤中一度重挫近900點 道瓊尾盤強拉收跌256點

報復！韓外交部：自9日起暫停日本公民免簽證入境政策

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。