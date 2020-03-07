CDC防疫洞開？華裔醫助確診 診所緊急關閉、隔離

新州日前出現的首例新冠肺炎確診病例，6日確認為是在紐約市幾個華人社區均有診所的「何恭程聯合醫療中心」的華裔醫生助理，目前在新州的哈肯薩克大學醫療中心(Hackensack University Medical Center)接受治療，情況危急，平躺就呼吸困難，他也是美東目前唯一確診的華人病例。

此人任職的診所負責人何恭程醫生6日表示，該員工最近一次上班是上月26日，此後請假到曼哈頓中城上培訓班，上周日(1日）起感到身體不適，就醫後確診新冠肺炎。

通報CDC被告知不需關閉診所

何恭程表示，下屬確診後，他第一時間聯絡美國疾病防治中心(CDC)和州衛生廳，但被告知無需採取特別行動，也不需關閉診所；但本著對員工和社區負責精神，仍決定將該醫生助理曾工作過的三處診所關閉14天，要求所有員工居家隔離14天，診所迄今並無其他人有被感染跡象。

「何恭程聯合醫療中心」在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛和布魯克林8大道、班森賀四個華人聚居區都開有診所；何恭程表示，確診新冠肺炎的男助理，此前分時間段在華埠、法拉盛和8大道的診所工作過，最後一次看診時間分別為2月26日、25日和22日。

疑2月27日在酒店上醫美課染病

何恭程表示，該助理幼時從中國移民來美，已在其診所工作近五年，沒有其他疾病；他從上周四(2月27日)開始，請假到曼哈頓中城時報廣場的一家酒店上醫療美容相關的培訓班，周日開始感到身體不適。

何恭程說，該助理周日開車到新州李堡市(Fort Lee)看望母親，但轉天發覺病情加重，就到李堡市(Fort Lee)醫院就醫，周二做電腦斷層CT檢測，周三做了新冠狀病毒檢測，隨後才被確診；助理平日在曼哈頓與妻子和女兒同住，至目前家人還沒出現相關症狀。

何恭程表示，該助理目前情況較嚴重，已無法平躺在床上，否則呼吸困難，只能坐著呼吸，這樣的情況十分危險。

就診戴口罩「傳染機會小」

何恭程說，該醫生助理十分專業，過去只要身體不適，就都會戴上口罩，也十分注意個人衛生，就診期間一定都會戴口罩，「把病傳給他人的機會很小。」

據何恭程了解，這名醫生助理在中城上的醫美培訓班為外族裔開辦，全班十多人中有四、五個華裔，其中有一名同學來自於已傳染了近20人的猶太裔律師嘉布茲(Lawrence Garbuz)居住的上州威徹斯特郡(Westchester County)新羅謝爾(New Rochelle)，而新羅謝爾就是感染了數十人的50歲猶太裔律師的居住；他懷疑是在上課期間從這名學生處被傳染。

何恭程表示，他在獲知該醫生助理確診後，於本周四就致電CDC和州衛生廳報告，但被告知診所並不需要採取特殊行動，也不需要關閉；但何恭程表示，為保證員工和他人安全，他最終決定將三個診所關閉，要求所有員工在家隔離14天，無症狀後才可復工；華埠、法拉盛和8大道診所將於本月12日、11日和8日再重開，只有該助理從未工作過的布碌崙班森賀86街的診所目前仍照常營業。

否認醫助染病後才送回新澤西

何恭程表示，目前他與妻子及各診所工作人員都自行在家隔離，要求任何人出現症狀都要和自己聯繫；他說，開診所23年來，從未遇到類似需要關閉診所的情況，他計畫重開診所後，繼續加強診所的消毒力度，並設置專門看診區接待發燒和咳嗽病患，並及時向他們發放口罩。

另外，針對新澤西不少人誤以為何恭程在得知病患感染後，執意把他送回新澤西，何恭程強調這絕對是造謠中傷，且社交網路中流傳他的診所有兩名護士也確診，同樣也是假消息。