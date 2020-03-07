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亞裔抗議！美國媒體亂配戴口罩圖片 涉歧視、應節制

世界日報 / 編譯潘勛／綜合6日電
美國媒體報導新冠肺炎疫情愛用亞裔戴口罩及華埠配圖。圖／世界日報提供
美國媒體報導新冠肺炎疫情愛用亞裔戴口罩及華埠配圖。圖／世界日報提供

新冠肺炎疫情爆發以來，「亞裔美國記者協會」（AAJA）發現，美國許多媒體愛使用亞裔戴口罩及華埠的照片，來配合疫情報導，即便確診者的族裔背景並未向外界公布亦然；專家指出，如此配圖不僅是報導拙劣、編輯台決策不當，而且會引發沒必要、無根據的畏懼心理。

國家廣播公司新聞網（NBC News）「亞裔美國」（Asian America）頻道報導，「紐約時報」（NYT）、「紐約郵報」（NYP）及「國會山莊報」（The Hill）在報導紐約新冠肺炎疫情時，都配上亞裔戴口罩的圖片。

專家表示，會這麼做，無意間蘊含強烈的歧視因素，強化讀者本不曉得自己有的偏見。

紐時已把自己網站上報導紐約市出現第一起新冠肺炎確診的新聞配圖換掉，但該報的臉書聯結依然是兩名亞裔女子戴口罩的照片。

其通訊部副總裁丹妮葉‧羅德斯哈（Danielle Rhoades Ha）以電子郵件回覆NBC表示，紐時報導新冠疫情幾百則，每則都要配圖，就此案例而言，選圖有疏失，已迅速處理。

國會山莊報總編輯柯賽克（Bob Cusack）表示，已更換那則新聞的配圖，刪除社群媒體推特文章的舊照，代以新的。柯賽克另表示，已發函給編輯部，要求配圖要小心，新增來自多國有關新冠病毒的圖片。

紐郵的推特仍用舊圖，也未立即回應NBC的詢問。

「亞裔美國記者協會」2月便通知各媒體，要求節制使用與疫情報導無關的華埠圖片；另該協會也呼籲各媒體，使用人們戴口罩的圖片時，圖說背景要寫得充足。

AAJA在2月13日發表的聲明中指出，早在新冠肺炎疫情爆發很多年以前，東亞各國人民便常戴口罩，原因包括不想吸進髒空氣；這種做法渲染開來，美國的亞裔移民也採用，因為疫情發作，戴口罩目前更是流行。

北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）新聞學教授貝利（Issac J. Bailey）表示，各媒體編輯台選圖決定，似乎走了隱性歧視路線，但是否如此無從確定，他從經驗判斷，有時編輯台就是貪圖方便而已。

新冠肺炎 亞裔 疫情

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