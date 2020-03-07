美國考慮勸阻國民搭郵輪旅行 潘斯周末和業者會談

路透報導，四名知情人士透露，美國政府正在考慮勸阻民眾搭郵輪旅行，當作防堵新冠肺炎疫情擴散措施的一環。

這些要求匿名的官員說，當局尚未做出任何決定。美國副總統潘斯本周末跟郵輪業者會面，而限制郵輪旅行的討論是在此會議之前進行。潘斯負責主導美國的新冠病毒防疫工作。

官員們表示，面對郵輪上不斷增加的新冠肺炎病例，美國政府可能建議部分或全部美國旅客暫時避免搭乘郵輪旅行，也可能實施與郵輪有關的旅遊限制。

潘斯6日晚間在白宮舉行記者會上說，老年人計畫郵輪旅行時應具備常識和保持謹慎，「郵輪對衛生官員來說是一個獨特挑戰。我們將和部分大型美國郵輪公司緊密合作，以加強篩檢措施」。

一名白宮官員透露，川普政府的資深官員5日討論郵輪問題，有望於6日會議上重新討論。該名官員稱郵輪是「巨大的（病毒）孵化器」，並說，年紀較大的乘客可能特別容易受到病毒影響。

消息一出，美國郵輪營運商的股價下跌。嘉年華公司和皇家加勒比海的股價下跌近2%，挪威郵輪公司的股價也下跌近1%。自1月以來，上述三家郵輪公司的股價已下跌約50%。

美國總統川普6日簽署撥款83億美元的法案，以加強美國檢測新冠病毒的能力，並為遏止疫情爆發的相關措施提供資金。

國際郵輪公司協會說，郵輪公司本周將採取措施減少外界對新冠病毒的擔憂，包括拒絕剛去過南韓、伊朗、中國大陸和義大利等疫區的乘客登船。該協會還表示，郵輪公司還將對近期訪問過這些地區的美國公民進行篩檢。

該協會分析，郵輪業2018年為美國經濟貢獻近530億美元，創造逾42萬個工作機會。