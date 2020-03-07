白宮代理幕僚長穆瓦尼去職 川普宣布由眾議員出任

美國總統川普6日晚間透過推特宣布，保守派眾議員梅多斯（Mark Meadows）將出任白宮幕僚長，取代現任的代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）。川普表示，穆瓦尼將繼續留在行政部門服務，轉任代表美國的北愛爾蘭特使。

去年10月彈劾案正熾，穆瓦尼在電視直播上公開表示，川普確實曾扣留了3.91億美元的軍事援助，原因是他想讓烏克蘭方面「調查」一家烏克蘭公司是否在2016年干涉美國大選，但之後有發聲明表示這不涉及交換條件。穆瓦尼成為第一位承認叫停軍援與要求烏克蘭調查2016六年大選被指受干預事件有關的華府官員。

穆瓦尼上月19日晚間在英國的一個私人場合表示，美國經濟在持續增長，若要維持這個勢頭，亟需更多移民；這個論點明顯和川普不同調。