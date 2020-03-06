桑德斯：黨代會前票比拜登少 就認輸

美國佛蒙特州聯邦參議員桑德斯四日表示，如果在民主黨全國代表大會前，前副總統拜登拿下最多黨代表票，無論是絕對或相對多數，他就會轉而支持拜登。

另外，桑德斯取消密西西比州的選舉活動，六日改前往密西根州，此舉顯示他將重心轉移到中西部，不會挑戰拜登試圖贏得南方州非裔選民的支持。

桑德斯四日接受ＭＳＮＢＣ新聞頻道訪問時表示：「如果拜登走進全國代表大會或者到了初選最後，他的得票比我多，他就是贏家」。

主持人梅道追問：「無論拜登拿下絕對多數或相對多數的黨代表票，都是如此嗎？」桑德斯回應：「完全沒錯」。

桑德斯最近幾周更堅定認為，無論哪一位參選人最後以相對多數贏得民主黨初選，黨內都應該團結；若以相對多數決定民主黨初選結果，全國代表大會將充滿爭議，因為屆時將由黨內人士而非選民決定民主黨提名人。

桑德斯四日稍早在記者會上提出假設情況，如果全國代表大會時，參選人Ｘ獲得最多黨代表票，然後民主黨高層卻宣布提名參選人Ｚ，「我認為這會令國人非常沮喪」。

最近民主黨內紛紛討論，這位參選人Ｘ可能會是桑德斯；桑德斯也在辯論中說過：「人民的意志應該獲勝，最多票的人應該成為提名人」。

桑德斯五日晚間在亞利桑納州鳳凰城參加活動，消息人士透露，桑德斯已取消之後在密西西比州傑克遜市的活動，六日將轉往密西根州。

桑德斯改變行程強烈暗示他打算全盤下注在中西部，爭取當地勞動階層選民的支持；另外也可見，經過四年，非裔選民依舊是他的罩門。二○一六年他參加黨內總統初選時，便遭批無法吸引非裔選民的支持。

桑德斯五日回應，他的競選團隊已派人前往密西西比州、密西根州和其他四州。密西根州的黨代表票比密西西比州多三倍以上。

「可能的話，我會盡力去密西西比州，但你沒辦法每個地方都去。」桑德斯說：「每個州都很重要，密西根州則是非常、非常重要」。