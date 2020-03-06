搶購生活必需品 疫情帶動消費股

金寶湯食品（Campbell）、便利商店業者克羅格（Kroger）、消毒紙巾供應商高樂氏（Clorox），以及遊戲公司藝電（Electronic Arts），這些公司有什麼共同點？他們都是美股2月19日創新高後，繼續上漲的少數個股。

倫敦金融時報（FT）報導，自2月中美股登頂以來，金寶湯食品上漲11%，包含周三（4日）大漲10%並寫下20年來單日最佳表現；克羅格同期漲13%；高樂氏漲7%；藝電則上揚0.4%。

這段期間以來，美股大盤賣壓大舉湧現，紐約三大指數截至5日收盤均已挫跌逾10%。但罐頭食品類、消毒劑和電玩遊戲的製造商股價卻相當抗跌，原因是新冠肺炎疫情衝擊的短期間內，民眾會長時間待在家，投資人預期這幾家公司會因此受益，顯然消費者擔憂疫情擴散而搶購民生物資以預作準備，同時也在股市中創造出一小批贏家。

在最近股市的震盪中，除了這幾家公司以外，製藥業者吉利德（Gilead）和輝瑞（Pfizer）股價也都表現良好，原因是投資人提高他們能發現疫苗的期望。在交易量大增後，債券電子競價交易平台MarketAxess、芝加哥商業交易所集團（CME Group）的股價齊漲。另外，投資資金遁入金市避險，使金礦業者股價受金價上揚而攀升。

不過，這幾檔因新冠肺炎疫情影響而上漲的股票對投資人而言，日後也可能因疫情降溫而急速回跌。紐約避險基金ValueWorks投資長雷蒙奈德說：「金寶湯面臨的結構性挑戰仍會回來困擾他們和投資人。民眾喝湯的量也可能回復到平常水準。」