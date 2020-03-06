華倫退選 美政界玻璃天花板變厚

英國衛報報導，麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫5日宣布退出民主黨總統初選，讓人發現體制充滿性別歧視，卻又拒絕讓參選人處理這類問題。

華倫5日在住處外表示：「這場競賽有性別歧視嗎？你知道的，這對所有女性而言是個陷阱題。如果你說：『對啊！這場競賽有性別歧視。』那麼所有人都會說：『愛抱怨的傢伙。』但如果你說：『不，這場競賽沒有性別歧視。』那大概有10億名女性都會認為，『你是住在哪個星球？』」

世界各國都有女性領導人，包括2名英國前首相梅伊和柴契爾夫人、德國總理梅克爾和紐西蘭總理阿爾登。然而，美國政界的玻璃天花板根本沒有被砸碎，似乎用雙層玻璃強化了。

加州大學柏克萊分校歷史學講師、《女權革命》等書作者邦妮‧莫里斯表示，她五日起床時感到「震驚」，發現2天前加州初選支持的華倫退選。「我認為在美國，女性掌權仍有難題。有些人顯然對希拉蕊顯著的才幹感到不滿，因為他們將她歸類於一名學校老師和母親會有的語氣。人們也將這些名詞套用在華倫身上，卻不會套用在男性身上。」

莫里斯說：「許多人確實受到絕頂聰明的女性威脅。若一個女人試圖用緩慢堅定的語氣陳述她的觀點，總有一群男人覺得像是被母親責罵。」她也同意華倫關於性別歧視的論述。「我認為女性被困住了，她們始終都被用外表、穿著、語調和髮型評斷，且一直被問及是否和女性主義保持同一陣線，如果沒有，她們就不會被視為『姐妹們』，而她們若用了『姐妹們』這類詞彙，就會被視為極端女性主義者。」

莫里斯主張，華倫也受到「意識形態純淨度測試」，但同為進步派的桑德斯卻沒有。莫里斯自己也是猶太人，她說：「桑德斯能夠以古怪、激進的猶太爺爺吸引許多選民，但華倫這種古怪的清教徒奶奶看來對年輕人沒什麼吸引力。這種現象是毀滅性的。」