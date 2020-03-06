快訊

埃及遊船12人染新冠肺炎控台人是感染源 指揮中心回應

華倫退選 美政界玻璃天花板變厚

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國麻州聯邦參議員華倫（中）五日退出民主黨總統初選，在住處外接受媒體採訪。（法新社）
美國麻州聯邦參議員華倫（中）五日退出民主黨總統初選，在住處外接受媒體採訪。（法新社）

英國衛報報導，麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫5日宣布退出民主黨總統初選，讓人發現體制充滿性別歧視，卻又拒絕讓參選人處理這類問題。

華倫5日在住處外表示：「這場競賽有性別歧視嗎？你知道的，這對所有女性而言是個陷阱題。如果你說：『對啊！這場競賽有性別歧視。』那麼所有人都會說：『愛抱怨的傢伙。』但如果你說：『不，這場競賽沒有性別歧視。』那大概有10億名女性都會認為，『你是住在哪個星球？』」

世界各國都有女性領導人，包括2名英國前首相梅伊和柴契爾夫人、德國總理梅克爾和紐西蘭總理阿爾登。然而，美國政界的玻璃天花板根本沒有被砸碎，似乎用雙層玻璃強化了。

加州大學柏克萊分校歷史學講師、《女權革命》等書作者邦妮‧莫里斯表示，她五日起床時感到「震驚」，發現2天前加州初選支持的華倫退選。「我認為在美國，女性掌權仍有難題。有些人顯然對希拉蕊顯著的才幹感到不滿，因為他們將她歸類於一名學校老師和母親會有的語氣。人們也將這些名詞套用在華倫身上，卻不會套用在男性身上。」

莫里斯說：「許多人確實受到絕頂聰明的女性威脅。若一個女人試圖用緩慢堅定的語氣陳述她的觀點，總有一群男人覺得像是被母親責罵。」她也同意華倫關於性別歧視的論述。「我認為女性被困住了，她們始終都被用外表、穿著、語調和髮型評斷，且一直被問及是否和女性主義保持同一陣線，如果沒有，她們就不會被視為『姐妹們』，而她們若用了『姐妹們』這類詞彙，就會被視為極端女性主義者。」

莫里斯主張，華倫也受到「意識形態純淨度測試」，但同為進步派的桑德斯卻沒有。莫里斯自己也是猶太人，她說：「桑德斯能夠以古怪、激進的猶太爺爺吸引許多選民，但華倫這種古怪的清教徒奶奶看來對年輕人沒什麼吸引力。這種現象是毀滅性的。」

桑德斯

延伸閱讀

美國拒絕2020女總統：華倫退出民主黨初選，不願改挺桑德斯

華倫太晚退選？川普：害慘桑德斯

讚詹皇仍是最好球員 莫里斯：他讓大家更輕鬆

選秀同梯3人合體打拼 雷納德：期待彼此合作

相關新聞

華倫退選 美政界玻璃天花板變厚

英國衛報報導，麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫5日宣布退出民主黨總統初選，讓人發現體制充滿性別歧視，卻又拒絕讓參選人處理這類...

聯邦法官：川普稅案是否續控 給民主黨一周時間考慮

在聯邦上訴法院上周做出裁決，認為國會無權控告行政部門後，一名聯邦地區法官5日同意給國會民主黨人一周的考慮時間，以決定他們是否對川普總統不公布報稅繼續提控。

國際法庭要查美軍在阿富汗罪行！美國痛批 人權團體讚帶種

國際法庭不理會美國反對，5日裁定，將由首席檢察官調查包括美軍在內的阿富汗戰犯；其他調查對象還包括神學士部隊和阿富汗政府軍；這將是國際法庭首次調查美軍在阿富汗是否犯下戰爭罪行。

舒默為攻擊大法官道歉 共和黨要求懲戒

參院民主黨領袖舒默5日為對聯邦最高法院兩名大法官出言不遜道歉，表示他「不應使用這些字眼」；不過，共和黨籍的參院同僚抨擊他的言辭，並準備提申誡案。

中國疫情延燒 重挫美國大學留學生招生

新冠病毒疫情促使中國取消各種大學入學程度測驗和限制旅行，使想出國留學的學生無法應考或到學校報到，仰賴這些留學生的美國大學也憂心忡忡。

客人要求非「非裔」侍者服務 「橄欖園」經理照辦被開除

「橄欖園」(Olive Garden)餐廳正在調查一起發生在印第安納州艾凡斯維爾市(Evansville)連鎖餐廳涉及兩名員工的種族歧視案件。

美國拒絕2020女總統：華倫退出民主黨初選，不挺桑德斯

「民主黨內，難道沒有第三勢力的生存餘地？」美國民主黨的2020總統初選，在甫結束的「超級星期二」後，目前已正式進入拜登對決桑德斯的「老白男對決」。選前聲勢一度衝上黨內第一、但開選後卻遭棄保犧牲的「左翼女將」——伊莉莎白．華倫（Elizabeth Warren）——5日下午終於在麻州的自宅宣布「退出初選」。華倫表示，自己本希望能在桑德斯的進步派與拜登的溫和派之間，殺出一條「兼容並蓄的第三路線」，誰知卻錯估民主黨分裂氛圍，最終仍無法逆天而慘遭雙雄夾殺。華倫陣營表示，在確認提名無望之後，黨內的對手與老友桑德斯曾親自致電華倫；民主黨進步派陣營亦期待華倫能盡快表態「改挺桑德斯」。但面對表態的壓力，宣布退選的華倫卻選擇迴避，同時也再度直言「桑德斯狂粉的網路霸凌生態，必將成為嚴重問題」。

疫情若再擴散…金恩郡將斥資400萬美元買旅館當隔離所

記者顏伶如／綜合報導

碰碰肘代替握握手 潘斯這樣打招呼…

記者張文馨／華盛頓報導

SOS！ 口罩戰略儲備不足華州要1塊、聯邦給5毛

記者顏伶如／綜合報導

摩根執行長心臟主動脈剝離 手術成功

編譯黃秀媛／綜合5日電

未開槍殺警？ 死囚仍遭處決

編譯黃秀媛／綜合5日電

熱門新聞

日本7-11一盒口罩賣天價4500台幣惹議 店家稱實屬無奈

新冠肺炎陰影釀災 美股道瓊指數收盤狂跌近千點

搶到2包口罩以為買到瑕疵品 內行人揭露真相

美股賣壓加重 道瓊指數崩跌1,000點

影／澳洲衛生紙之亂 小報加印8頁「廁紙」供人應急

「他們在利用新冠病毒！」 美智庫：中國網友試圖用假新聞影響台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。