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聯邦法官：川普稅案是否續控 給民主黨一周時間考慮

世界日報 / 編譯孫梁／綜合5日電
控川普稅表案，聯邦法官給民主黨一周時間考慮。新華社
控川普稅表案，聯邦法官給民主黨一周時間考慮。新華社

在聯邦上訴法院上周做出裁決，認為國會無權控告行政部門後，一名聯邦地區法官5日同意給國會民主黨人一周的考慮時間，以決定他們是否對川普總統不公布報稅繼續提控。

在民主黨人表示需要更多的時間考慮後，聯邦地區法官同意了民主黨的請求，並認為上訴法院的裁決對民主黨的稅表控案有很大影響，但法官沒說稅表案會不會胎死腹中。

聯邦上訴法院上周做出裁決，認為民主黨人無權透過司法途徑迫使前白宮顧問麥甘(Don McGahn)到國會作證。對於上訴法院的這一裁決，民主黨表示最快將在6日上訴。

控告川普不公布稅表一案是眾院歲出入委員會主席尼爾(Richard Neal)提出的，眾院的律師表示，民主黨希望有更多時間準備辯詞，以說明尼爾對川普的控告與麥甘作證案完全不同，因為尼爾有特別法令的授權，可要求任何人提交私人的稅務訊息。

但川普的律師反駁說，上訴法院在麥甘案的裁決中，要求聯邦地區法院駁回尼爾的控案，但川普律師不反對法官給民主黨更多時間考慮的決定。

不過聯邦地區法官指出，在聯邦上訴法院就麥甘案做出裁決後，他對民主黨是否仍可繼續控告川普的報稅表示質疑，但他對繼續聽取民主黨的辯護仍持開放態度。

地區法官要求雙方向法院做出陳述，以說明是否希望稅表案繼續進行，和對法院的下一步安排有何期待。

民主黨 川普 司法

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