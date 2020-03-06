國際法庭要查美軍在阿富汗罪行！美國痛批 人權團體讚帶種

國際法庭不理會美國反對，5日裁定，將由首席檢察官調查包括美軍在內的阿富汗戰犯；其他調查對象還包括神學士部隊和阿富汗政府軍；這將是國際法庭首次調查美軍在阿富汗是否犯下戰爭罪行。

美國不承認國際法庭的管轄權，阿富汗政府也反對調查在阿富汗境內發生過的戰爭罪行，但它自己是國際法庭的會員。

美國政府上周才和神學士簽署和平協議，神學士承諾放棄恐怖攻擊行動，美軍則在14個月內完全撤離阿富汗。

美國國務卿龐培歐大肆抨擊國際法庭，說它是「喬裝成法律機構的毫不負責任的政治組織」，美國好不容易簽下歷史性和平協議，不到幾天就裁定調查戰爭罪行，還針對美軍，美國不接受這種做法。

龐培歐說，美國將盡其能力保護「我們的國民不受這叛逆、非法的所謂法庭」騷擾。

國際法庭首席檢察官班速達(Fatou Bensouda)2017年就要求國際法庭授權他，去調查阿富汗戰爭期間，可能已經發生的違反人性戰爭罪行。

他說，他有理由相信，美軍和美國情報人員在2003-2004年間，曾經在阿富汗境內與境外，對與戰爭有關的受囚者犯下「刑求、殘暴、違逆人性尊嚴、強姦、性暴力」等罪行。

美國完全不承認國際法庭的權威，認為調查美國軍人是針對美國主權的「攻擊」。

去年4月，美國就把班速達的入境簽證取消。龐培歐更威脅國際法庭，如果硬要調查美國人，美國將實施「經濟制裁。」

國際法庭一度決定放棄調查，川普大讚，這不但是美國愛國人士，更是法治的一大勝利。而國際法庭放棄的理由是「有關各方不予合作，起訴機會渺茫。」

但是，它在5日的裁決中說，放棄調查是錯的，調查與否應該根據「首席檢察官是否有合理的事實根據進行調查」來決定。

人權團體紛紛喝采國際法庭有種。國際特赦組織幹部薩可(Solomon Sacco)說，戰爭罪行、違反人性罪行，不管是哪一方違犯，國際法庭敢和受害者站在同一陣線，這是「歷史性的一刻」。人權觀察組織也讚揚國際法庭在「所有正義之門都關閉」之際，勇於承擔。