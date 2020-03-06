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美國拒絕女總統! 華倫退出民主黨初選, 不願改挺桑德斯

舒默為攻擊大法官道歉 共和黨要求懲戒

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合5日電
舒默。（美聯社）
舒默。（美聯社）

參院民主黨領袖舒默5日為對聯邦最高法院兩名大法官出言不遜道歉，表示他「不應使用這些字眼」；不過，共和黨籍的參院同僚抨擊他的言辭，並準備提申誡案。

高院4日對墮胎案進行辯論時，舒默在法院外面譏諷川普總統任命的大法官戈薩奇和卡瓦諾，宣稱他們將為支持限制墮胎權利「付出代價」，而且不知道自己會受到何種報應。

共和黨人交相指責舒默這種言論，聯邦最高法院首席大法官羅伯茲也罕見的批評舒默的談話「不當」和「危險」。

參院多數黨領袖麥康諾5日在院會中說，舒默的用字「魯莽得令人驚訝，而且完全不負責」，可能造成「意想不到的可怕後果」。共和黨參議員克魯茲等多人甚至主張予以申誡。

舒默的發言人4日晚上還批評羅伯茲沒有保持公正，不過舒默5日在院會宣稱他的話語未能正確表達他的心意。

他說，他是指加入這些新任大法官的高院如剝奪女性的選擇權，川普及參院共和黨人會面對政治後果，而不是身體傷害。

他宣稱：「我來自 (紐約)布魯克林。我們講話很強硬。我不應使用這些字眼，不過我絕對沒有威脅之意。我絕對不會做這種事情。麥康諾知道這點，忙著藉此煽風點火的共和黨人也知道這點。」

舒默說，他出言不遜是亟於保護墮胎權利所致，而「我深切感受美國各地所有女性對參院共和黨人和法院企圖暗中推翻墮胎權利的憤怒」。

他說：「共和黨人認可他們相信將剝奪女性權利 ，根本改變國家的大法官人選。除了最高法院將面對政治和輿論後果，我沒有別的意思。任何其他說法都是嚴重扭曲。」

共和黨 大法官 川普

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