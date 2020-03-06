中國疫情延燒 重挫美國大學留學生招生

新冠病毒疫情促使中國取消各種大學入學程度測驗和限制旅行，使想出國留學的學生無法應考或到學校報到，仰賴這些留學生的美國大學也憂心忡忡。

中國每年有超過66萬名學生出國留學，其中將近一半到美國就讀，成為美國最大的外籍生群體，許多大學也仰賴他們的學費維持營運。

為了避免失去這種重要財源，美國的大學開始策畫讓新生初期上網路課程、接受代替傳統標準測驗的其他測驗，並考慮為中國學生及其家庭提供虛擬新生訓練。

水牛城紐約大學主管說，新冠疫情是他們展開國際招生管理計畫25年來碰到的最大危機，而且問題已持續了幾個月還沒完沒了，情況會怎麼演變根本無法逆料。

疫情開始在中國擴散時，有關機構即取消外國學生申請美國大學需要的SAT入學程度測驗和英文能力測驗，接著政府開始限制旅行，使學生無法會見招生代表、獲得必要文件和申請簽證。

中國已取消3月的SAT測驗，有些學生因此報名到馬來西亞或泰國等地應考，結果這些地方的測驗也取消。中國、香港和泰國的ACT測驗，以及中國到3月底為止的托福英文程度測驗和GRE研究所入學程度測驗也取消。

對美國230所高校進行的調查，發現有37%學校碰到一些中國學生無法到美國上學，四分之三以上學校在中國的宣傳招生活動受到影響。

康州大學準備在秋季班為它招收的中國學生提供網路授課，開春後才到學校上課。

康大招生主管說：「我們有將近10%新生來自中國。如果他們因無法控制的原因不能來上課，會讓人很擔心。」

美國、加拿大和英國的學校紛紛對測驗和申請截止日期提供彈性，許多大學也開始讓學生利用Duolingo之類的線上平台展示英文能力。

許多美國學校通常派代表到中國，為招收的學生和家庭提供新生訓練，現在準備在網路上舉行接待會。這些學校也在密切注意疫情發展，唯恐美國本地學生因此不敢遠赴外地上學，影響國內招生，也擔心亞洲經濟因此陷入衰退，使國際招生受到長期衝擊。