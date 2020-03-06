客人要求非「非裔」侍者服務 「橄欖園」經理照辦被開除

「橄欖園」(Olive Garden)餐廳正在調查一起發生在印第安納州艾凡斯維爾市(Evansville)連鎖餐廳涉及兩名員工的種族歧視案件。

目擊整起事件的餐廳非裔女侍者艾邁拉‧唐納修(Amira Donahue)透露，事件發生在上周六，一名女性顧客點一杯熱水，並指定要「非黑人侍者服務拿水來」，經理也同意了客人的要求。

唐納修認為，經理決定讓另一名非黑人侍者服務，是一個糟糕的決定。她說，事件發生時，女顧客還向不同員工發表針對唐納修的個人評論，說她應該「去脫衣舞俱樂部上班」，並詢問她是否是黑人或是不是美國人。

橄欖園已證實對此事展開調查。被女顧客針對性目標歧視的另一名黑人侍者，身分則未被透露。橄欖園聲明指出，橄欖園連鎖餐廳已確認解雇事發當天的值班經理。餐廳表示，對於任何形式的歧視零容忍，涉及事件經理不再為餐廳工作。

唐納修說，上周六事件發生後，她一直感到受傷，「我從未預料到，這樣的歧視事件會發生在2020年的現今社會，而不是在1920年古老時代。我覺得不僅在社交媒體，還有更多場合會遇到類似這樣的問題。」

「全國有色人種促進法律協會」(NAACP)目前正在調查這起事件，協會與橄欖園發言人皆未立即對此事發表評論。