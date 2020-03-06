碰碰肘代替握握手 潘斯這樣打招呼…

記者張文馨／華盛頓報導

副總統潘斯5日前往明尼蘇達州與負責生產口罩的3M主管碰面，討論口罩、呼吸器等醫學材料的生產情況，隨後在與華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)碰面時，兩人以屈肘互碰代替握手打招呼，潘斯接下來都以相同動作在視察時與工作人員加油打氣；華盛頓州為美國新冠肺炎疫情重災區，已有11人因此死亡，全州已宣布進入緊急狀態。

以握拳互碰代替握手打招呼，自新冠肺炎疫情在美國蔓延以來開始流行，目的在於互致問候時不致互相交換病菌。

這一問候方式現在在華府政治圈裡也流行開來。

潘斯在美東時間晚間8時許和英斯利共同舉行記者會；潘斯表示，目前美國新冠肺炎確診病例至少150例(不包括從日本和中國接回的40名新冠肺炎患者)，在華盛頓州確診病例70例，「華盛頓州是美國抵抗新冠疫情的前線，而國會也已通過全民真正需要的追加預算，用來對抗疫情。」

潘斯指出，在民間實驗室也投入檢測的狀況下，將可大大提升檢驗能量；政府也安排運送10萬個N95口罩給需要的地方，目前美國正盡全力在研發疫苗和治療方法；對於負責照顧病患的護理中心，美國政府會提高標準，盡一切努力保證其安全。

繼聯邦眾院4日通過83億元的打擊新冠肺炎追加預算案，參院5日也表決通過這項法案，目前全案已送交白宮，待川普總統簽署；潘斯副總統5日表示，川普6日就會簽署這項法案。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)在法案通過後簽字時表示，兩黨團結在關鍵時刻盡全力催生此案，透過協調，得以協助各州與地方政府承擔抵抗新冠肺炎所產生的費用，研發疫苗與各種療法，讓人民可以合理的價格接受疫苗和治療，讓小型企業能獲得優惠貸款，讓遠程醫療服務能再延伸至全國。