快訊

公布不到30分鐘...澳籍接觸者擴大匡列 共103人居家隔離

NSO團員多為學校音樂教師 陳時中籲團員避免到校授課

SOS！ 口罩戰略儲備不足華州要1塊、聯邦給5毛

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國新冠肺炎死亡病例達12人。圖為華盛頓州寇克蘭市的長照中心以擔架將病患運上救護車。 （路透）
美國新冠肺炎死亡病例達12人。圖為華盛頓州寇克蘭市的長照中心以擔架將病患運上救護車。 （路透）

華盛頓州周末期間出現全美新型冠狀病毒確診死亡首例之後，當地衛生機關為了協助第一線醫護人員籌措專用口罩而手忙腳亂。

華盛頓郵報報導，華盛頓州政府向聯邦政府的「全國戰略儲備」(Strategic National Stockpile)發出緊急求助，要求支援23萬3000個防護型口罩及20萬個外科手術口罩；「全國戰略儲備」是聯邦政府為了因應美國爆發重大公共衛生危機，例如傳染病大流行，在平常時期預先儲存備用的各種藥劑、醫療用品。

報導指出，華盛頓州向「全國戰略儲備」發出求援的24小時不到，主管聯邦政府聯絡事項的負責人卡提姆斯(Casey Katims)便收到回覆表示，聯邦政府會提供援助給華州，只不過數量僅有華州要求的一半而已，也就是9萬3600個N95防護型口罩，以及10萬200個外科手術口罩。

卡提姆斯說：「為什麼只能提供我們要求口罩數量的一半，他們並沒有說明理由。」

民主黨籍華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)已經宣布華州進入緊急狀態，截至5日傍晚為止，全州已有70個確診病例，並有11個死亡病例。

過去幾天以來，數名國會議員對於醫療物資短缺提出強烈批評，聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)掌理防災準備及急難因應的助理部長凱德雷(Robert Kadlec)5日表示，華盛頓州將會收到更多口罩，達到向聯邦政府要求的口罩數量總額。

凱德雷說：「第二批貨運今天就會送達。」

華盛頓州這次向聯邦政府索取口罩的風波，反映了美國對抗呼吸道病毒的準備，出現重大漏洞；專家推算，如果美國爆發流感嚴重疫情，全美醫療系統一整年的防護型口罩需求量為35億個，但美國實際的庫存卻僅有1%。

衛生與公共服務部部長阿查爾(Alex Azar)表示，美國擁有大約1200萬個N95防護型口罩及3000萬個外科手術口罩，另外有500萬個N95防護型口罩可能已經過期。

華盛頓郵報指出，「全國戰略儲備」清單有著1000多項物品，但聯邦政府並沒有隨持保持全額庫存；生化防護專家指出，如此問題是官僚制度與經費短缺所導致。另一方面，許多醫療用品保存期限甚短，以N95防護型口罩為例，效期約僅在五年至六年間。

口罩 華盛頓郵報 新冠肺炎

延伸閱讀

南韓疫情消耗戰（下）：全國動員的「口罩緊急狀態」

參與口罩國家隊 大同大學校友自豪工業報國

馬雲向南韓捐100萬個口罩 物資箱上印「山水之鄰 風雨相濟」

社區藥局幫發口罩風險高 彰化免費提供藥師每天2片口罩

相關新聞

美眾議院通過台北法案 台灣準備好了嗎？

美國眾議院於美東時間3月4日經由電子投票，以壓倒性票數（415-0）表決通過修正後的參議院版「台北法案」（S.1678, TAIPEI Act）。此法將要求美國當局以實際行動力挺台灣，反制中共限縮台灣空間，協助台灣鞏固外交、參與國際組織、提升台灣國際地位，並且具體強化美台經貿合作。

疫情若再擴散…金恩郡將斥資400萬美元買旅館當隔離所

記者顏伶如／綜合報導

碰碰肘代替握握手 潘斯這樣打招呼…

記者張文馨／華盛頓報導

SOS！ 口罩戰略儲備不足華州要1塊、聯邦給5毛

記者顏伶如／綜合報導

摩根執行長心臟主動脈剝離 手術成功

編譯黃秀媛／綜合5日電

未開槍殺警？ 死囚仍遭處決

編譯黃秀媛／綜合5日電

致歉陸文斯基 柯林頓憶昔：以性忘憂解慮

編譯潘勛／綜合5日電

搞定心臟手術 淫魔溫斯坦送入獄

編譯孫梁／綜合5日電

華倫退選 民主黨總統初選成老白男對決

在超級星期二挫敗後，角逐民主黨總統提名的美國聯邦參議員華倫今天宣布退出初選，這也意味民主黨總統初選將是前副總統拜登與聯邦...

眾院通過台北法案、北京堅決反對 美：一中政策不變

美國聯邦眾議院4日表決通過台北法案，中國大陸外交部斥美國嚴重違反一中原則與三公報精神，敦促美國政府阻止成法。對此，國務院...

燒168億台幣不敵華倫利嘴 彭博黯然退選

紐約前市長、億萬富豪彭博自費砸下五億六千萬美元（約新台幣一百六十八億元）投入民主黨總統初選，創下史上最昂貴手筆，但三日「...

吉兒屢次出手護夫 拜登：妻子是我的特勤局人員

前美國副總統拜登3日在洛杉磯對支持者發表「超級星期二」勝選演說時，遇到純素主義者衝上台抗議，但全被妻子吉兒出手擋下。拜登...

熱門新聞

日本7-11一盒口罩賣天價4500台幣惹議 店家稱實屬無奈

新冠肺炎陰影釀災 美股道瓊指數收盤狂跌近千點

尷尬！氣候少女童貝里拒絕與議長握手 抗議歐盟玩假的

美股賣壓加重 道瓊指數崩跌1,000點

美股道瓊開盤暴跌逾700點 新冠肺炎疫情疑慮難消

至尊公主號多人出現新冠肺炎症狀 加州死亡首例曾搭乘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。