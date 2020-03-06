SOS！ 口罩戰略儲備不足華州要1塊、聯邦給5毛

華盛頓州周末期間出現全美新型冠狀病毒確診死亡首例之後，當地衛生機關為了協助第一線醫護人員籌措專用口罩而手忙腳亂。

華盛頓郵報報導，華盛頓州政府向聯邦政府的「全國戰略儲備」(Strategic National Stockpile)發出緊急求助，要求支援23萬3000個防護型口罩及20萬個外科手術口罩；「全國戰略儲備」是聯邦政府為了因應美國爆發重大公共衛生危機，例如傳染病大流行，在平常時期預先儲存備用的各種藥劑、醫療用品。

報導指出，華盛頓州向「全國戰略儲備」發出求援的24小時不到，主管聯邦政府聯絡事項的負責人卡提姆斯(Casey Katims)便收到回覆表示，聯邦政府會提供援助給華州，只不過數量僅有華州要求的一半而已，也就是9萬3600個N95防護型口罩，以及10萬200個外科手術口罩。

卡提姆斯說：「為什麼只能提供我們要求口罩數量的一半，他們並沒有說明理由。」

民主黨籍華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)已經宣布華州進入緊急狀態，截至5日傍晚為止，全州已有70個確診病例，並有11個死亡病例。

過去幾天以來，數名國會議員對於醫療物資短缺提出強烈批評，聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)掌理防災準備及急難因應的助理部長凱德雷(Robert Kadlec)5日表示，華盛頓州將會收到更多口罩，達到向聯邦政府要求的口罩數量總額。

凱德雷說：「第二批貨運今天就會送達。」

華盛頓州這次向聯邦政府索取口罩的風波，反映了美國對抗呼吸道病毒的準備，出現重大漏洞；專家推算，如果美國爆發流感嚴重疫情，全美醫療系統一整年的防護型口罩需求量為35億個，但美國實際的庫存卻僅有1%。

衛生與公共服務部部長阿查爾(Alex Azar)表示，美國擁有大約1200萬個N95防護型口罩及3000萬個外科手術口罩，另外有500萬個N95防護型口罩可能已經過期。

華盛頓郵報指出，「全國戰略儲備」清單有著1000多項物品，但聯邦政府並沒有隨持保持全額庫存；生化防護專家指出，如此問題是官僚制度與經費短缺所導致。另一方面，許多醫療用品保存期限甚短，以N95防護型口罩為例，效期約僅在五年至六年間。