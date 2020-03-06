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疫情若再擴散…金恩郡將斥資400萬美元買旅館當隔離所

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
華州金恩郡打算買下旅館，安置新冠病毒確診患者 美聯社
華州金恩郡打算買下旅館，安置新冠病毒確診患者 美聯社

華盛頓州衛生廳指出，金恩郡(King County)、斯諾霍米許郡(Snohomish County)到5日為止累計已有11個新型冠狀病毒死亡案例，確診患者則有39例；金恩郡長康斯坦丁(Dow Constantine)指出，如果疫情繼續擴散，郡政府打算以400萬元買下一座旅館，來安置新冠病毒確診患者。

這座旅店是位於肯特市(Kent)，座落於167號公路(Highway 167)旁的伊康諾旅店(Econo Lodge)；金恩郡政府表示，伊康諾旅店大概可以收容80多名患者。

康斯坦丁表示，購買旅店以及相關運作估計大約需要400萬元，經費將來自行政服務廳旗下的設施管理處預算款項，同時也會請求郡議會准許動用急難預備金。

根據媒體報導，伊康諾旅店被選做安置新冠病毒確診患者地點，原因在於這家旅館是當地飯店市場上，唯一符合金恩郡政府公共衛生患者安置標準的建築物，例如每個房間都有獨立的空調系統(HVAC)，每間套房也都有單獨的門可以通往室外，不必經過走廊。

地方電視台King5報導，肯特市長以及警察局長對於郡政府打算收購伊康諾旅店，做為安置確診患者的地點並不贊同。

而疑似發生新型冠狀病毒疫情，被拒絕靠岸舊金山的豪華郵輪「至尊公主號」(Grand Princess)，今年2月間航程途中，數百名乘客曾在墨西哥太平洋沿海港口上岸觀光，其中包括一名後來確診得了新冠病毒的乘客。

至少有三名「至尊公主號」乘客確診得了新冠病毒，其中一人4日死亡，成為加州第一個新冠病毒致死案例。

對於已經下船回家的乘客，美國衛生官員現正急忙確認行蹤，但當墨西哥衛生機關4日晚間被媒體問到「至尊公主號」乘客在墨西哥停留期間的行經路線時，卻表示並沒有收到通知，因此也沒有宣布要採取任何行動。

今年2月間，「至尊公主號」在曼薩尼約港(Manzanillo)、巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)、馬薩特蘭港(Mazatlan)停靠之後， 2月18日抵達在墨西哥的最後一站聖盧卡斯角(Cabo San Lucas)，之後就啟程準備回到舊金山。

衛生官員指出，後來在加州死亡的確診患者，2月19日就出現身體不適，但一直拖到3月3日才確診陽性。

截至5日為止，曼薩尼約港、巴亞爾塔港、馬薩特蘭港及聖盧卡斯角所在地點的州政府，都沒有針對可能出現疫情採取任何行動。

墨西哥目前只有五個新冠病毒確診案例，這些案例與「至尊公主號」都無關聯；墨西哥衛生主管機關4日晚間在例行記者會上表示，對狀況並不了解。

患者 墨西哥

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