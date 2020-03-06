未開槍殺警？ 死囚仍遭處決

阿拉巴馬州一名涉及2004年三名伯明罕警察喪生案件的死囚伍茲 (Nathaniel Wood)原定5日處決，但他在這宗造成另一人受傷的事件中是否有罪，卻還未能澄清；聯邦最高法院5日晚間在刑前裁定暫緩執行，以便審視他的上訴案，但隨即否決上訴；伍茲當晚即被以注射方式伏法。

哥倫比亞廣播公司報導，伍茲並未開槍，可是他被判定與兇手史本塞(Kerry Spencer)同謀，兩人都以殺人罪被判死刑。

伍茲的律師3日緊急上訴要求停止執行死刑，表示史本塞聲明事發當天，警察衝進他從事毒品交易的伯明罕公寓。警察持令狀前來逮捕伍茲，而伍茲束手就擒後，史本塞卻突然開槍。

在2005年的審判中，檢方辯稱伍茲痛恨警察，誘使他們到這處公寓讓史本塞開槍殺人。但是，緊急上訴說，伍茲堅持他絕對沒有這種意圖。史本塞也堅持他是單獨作案，宣稱伍茲「百分之百清白」。

自己還在上訴的史本塞2日把手寫字條交給伍茲的律師說：「我知道這是事實，因為我是開槍殺死這三名警察的人，伍茲卻因此被控和定罪。伍茲根本不應入獄，更別說處決。」

著名維權人士紛紛幫伍茲說話。已故黑人民權領袖馬丁路德‧金恩的兒子請阿拉巴馬州長暫緩行刑，宣稱「殺死這個案子似乎遭到法庭強烈處理不當的非洲裔美國男子，可能造成無法挽回的司法不公。你能讓一個可能無罪的人被處死嗎？」

金卡達夏和饒舌歌手T.I.等名人也公開為伍茲求情，但阿拉巴馬州司法廳長敦促州長拒絕「最後一刻的緩刑要求」，表示「審判過程引用的證據，明白顯示伍茲雖或沒有開槍，可是他完全參與殺害這些警察」。

伍茲現在的律師團批評他以前的律師根本不稱職，也沒有向上訴法庭提出一些重要證據，包括喪生的警察有兩人接受毒販的賄賂，伍茲的女友也承認被迫做偽證。