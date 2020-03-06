搞定心臟手術 淫魔溫斯坦送入獄

淫魔製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)受審期間擁有龐大的服務團隊，包括四名律師、陪審團遴選專家、評論管理員和發言人，甚至還有一名專職人員，以保證他的腳踝監視器運作正常。在溫斯坦被定罪前，他的團隊又增加了監獄顧問的新成員。

監獄顧問是協助新囚犯熟悉監獄生活，因為從普通人的生活過渡到牢獄生涯，會使人困惑和恐懼。

溫斯坦被定罪後，法官立刻拒絕他的保釋請求，下令押解到監獄。但溫斯坦入獄前因為胸口疼、糖尿病和高血壓而到表維醫院檢查，上周做了心臟搭橋手術，5日出院被送到紐約市的雷克島監獄。

數周來，監獄顧問的職責是保證溫斯坦在押期間可得到醫療服務。一張溫斯坦在表維醫院的照片顯示，他坐在椅子上看電視，旁邊是輪椅，表明溫斯坦得到了特殊照顧。一位作家感嘆地說，不同的人有不同的待遇。

紐約市監獄部門多次拒絕說明溫斯坦為何住在醫院而不是監獄，表示稱溫斯坦受到特殊待遇的說法都是假新聞，他有權得到其他囚犯都有的服務，不會多也不會少。

溫斯坦的監獄顧問也證實說，人人都以為他得到特殊待遇，但其實沒有，他在醫院仍然被囚，是醫院內的普通囚牢，裡面的廁所外人都能看到。

監獄顧問表示，他們百般努力才把溫斯坦送進表維醫院。為了證明溫斯坦需要住院，他和律師向法官提交了處方藥副本和經過公證的醫生證明，顯示溫斯坦的身體很差。為了強調不要讓溫斯坦發生意外，監獄顧問還向法官提到投資人艾普斯坦在等候性侵審判期間死在曼哈頓的監獄，說艾普斯坦之死暴露出名人面臨嚴重的安全隱憂。

市監獄同意讓溫斯坦住院，而不是直接送進監獄，可能考慮了艾普斯坦自殺的因素。一名市府官員承認，溫斯坦住在表維醫院極不尋常，雷克島監獄的囚徒除非罹患重疾，否則不會長期住院。