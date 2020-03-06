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致歉陸文斯基 柯林頓憶昔：以性忘憂解慮

世界日報 / 編譯潘勛／綜合5日電
前總統柯林頓。 法新社
前總統柯林頓。 法新社

時隔多年，前總統柯林頓終於在紀錄片中承認，自己當初與白宮實習生蒙妮卡‧陸文斯基(Monica Lewinsky)在白宮發生緋聞，是因為當時工作壓力太大，不正當的性行為是為了「控制焦慮」，可以「暫時忘憂」；他並為此事影響到陸文斯基一生而深感內疚，向她道歉；而再向自己的女兒雀兒喜懺悔這件事時，感覺最難過。

「每日郵報」5日報導，柯林頓在這部紀錄片中透露，自己碰到陸文斯基時，工作壓力之大，彷彿拳擊手剛打完30回合比賽，於是仰仗陸文斯基能讓他暫時忘卻工作一陣子。這支名為「喜萊莉」(Hillary)的紀錄片，以他的妻子、前國務卿及2016年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓為主題，將於6日在Hulu串流影視平台上播出。

柯林頓在紀錄片中向陸文斯基道歉，為兩人口交一事影響到她的一生而深感內疚。但他也提到，往事無法追悔，事態無法回歸平常之際，「你必須決定如何界定平常」，言下之意是請因此名聲受損的陸文斯基忘卻此事，人生繼續向前走。

這支紀錄片分為四部曲，難能可貴地走進柯林頓家庭核心圈，細看喜萊莉‧柯林頓由學生時代到2016年總統選舉敗給川普，面對公眾的一生；但是有關陸文斯基的部分，可能最引人關注，因為這對政壇金童玉女鮮少公開談論此事。

口交醜聞導致柯林頓1998年遭到彈劾，但他在參院審案時倖免於罪，做完第二屆任期。上次他談起此事是在2018年，而因為他說自己不覺得該私下向陸文斯基道歉，引發可觀的批評。

但這次受訪，柯林頓細細道來，說到自己終於向妻子坦白時，不時候顯得情緒激動。1998年他向大陪審團否認自己與陸文斯基有染時顯然撒謊，但他向妻子也撒謊，而她還信了他。最後他向老婆說出實情，感覺糟透了。

妻子喜萊莉叫他去向時年18歲的女兒雀兒喜講，柯林頓說，感覺比向老婆認罪還糟。

柯林頓 紀錄片

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