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摩根執行長心臟主動脈剝離 手術成功

世界日報 /

編譯黃秀媛／綜合5日電

摩根大通公司 (JPMorgan Chase)執行長戴蒙 (James Dimon)5日接受緊急心臟手術，幸而他罹患的急性主動脈剝離發現得早 ，手術很成功，復原情況良好。

消息人士說，63歲的戴蒙5日清晨覺得胸部疼痛，自己進入紐約曼哈頓的醫院求治。

主動脈剝離是因把血液送到身體各部分的大血管內膜受傷，使得血液可以流入主動脈壁各層之間，導致血管層剝離。這是罕見的嚴重疾病，病患大多是60和70幾歲的男性，其症狀類似心臟病發作，因此有時難以診斷。

主動脈剝離後，因為無法提供心臟足夠的血液或是主動脈破裂，可能很快會致命，不過只要及時發現仍然可以治療。主演熱門電視劇「三人行」 (Threes Company)的約翰芮特 (John Ritter)2003年就因此猝逝，年方50多歲。

摩根大通向員工發出備忘錄，說明戴蒙的情況，並表示在戴蒙療養期間，由公司共同董事長平托 (Daniel Pinto)和史密斯 (Gordon Smith)代理主事。

戴蒙生病正值摩根大通與其他大銀行一樣，忙著應付新冠病毒疫情蔓延 。由於擔心經濟因此受損，銀行股價劇跌，銀行也為如何調動員工，以確保交易和轉帳作業保持正常頭痛不已。

戴蒙2014年診斷出得喉癌，幸而徹底康復。他是美國大銀行任職最久的執行長，而且近期內不打算退休。

摩根 手術

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