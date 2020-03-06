華倫太晚退選？川普：害慘桑德斯

因在民主黨總統初選中表現不佳，麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫（Elizabeth Warren）5日宣布退選，讓民主黨內競爭進一步加劇，華倫表示尚未決定為誰背書。

美國總統川普落井下石，在華倫宣布退選後不久，發推文批評她早該在三天前退選，指她分散了桑德斯（Bernie Sanders）的支持率，甚至害桑德斯錯失提名。

華倫5日宣布退選後表示，將給民主黨其中一名對手背書，「但不是今天，我需要好好花時間考慮，這件事不著急決定」。

在本周的民主黨總統初選中，前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）和華倫因表現不佳，近兩日相繼退選，彭博立即宣布支持拜登（Joe Biden），將民主黨內的競爭縮小成前副總統白登與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯之爭；有分析認為這可能讓民主黨更加分裂，因為截至目前，民主黨內競爭已從原來包括女性的競爭，變成現在兩名白人男性之間的對決。

雖然同為進步派，華倫與桑德斯今年初產生分歧，桑德斯2018年曾對華倫說女性不能擔任總統，但桑德斯否認曾說過，兩人的關係鬧僵；華倫與拜登的關係更僵，拜登溫和派的政見與華倫較激進的主張之間分歧甚大。

華倫此前的競選主張為「給美國帶來巨大、結構性的改變」，打擊腐敗；今年70歲的華倫去年2月宣布參選，並且迅速募款，聲稱要打敗川普團隊，發起「一場真正的草根運動」。

儘管她在幾場辯論中表現出色，提出多項政策建議，卻在民主黨總統初選中失利，甚至在家鄉麻州的得票率也僅排第三，只好宣布退選。