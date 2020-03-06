疫情最新：美國東西岸疫情均升高 西雅圖部分學校停課

美國東西岸疫情均明顯升高。西雅圖地區新冠肺炎確診病例由39例激增至70例，紐約州新增11例，新澤西州公佈兩例確診，其中一人是醫務工作者。

西雅圖地區的公司和學校已採取緊急防疫措施，33所學校停課14天。

美國參議員說，川普政府本周之內無法完成100萬次新冠病毒檢測的目標。英國和瑞士公布首個新冠肺炎死亡病例。

世界衛生組織（WHO）總幹事威脅將公布防疫不力的國家名單。中國大陸新增死亡病例減少，南韓新增確診下降。不過伊朗感染人數再次大幅上升，病毒已經蔓延到該國所有省份。

● 紐約市呼籲自五國返回者自主隔離

紐約市長白思豪呼籲，所有在過去兩周內從中國大陸、伊朗、義大利、南韓或日本返回的紐約人都應自主隔離14天。他說，所有從這些國家回來的人出現呼吸道疾病都應立即就醫。

● 美國會議員認為病毒傳進國國會山莊只是時間問題

許多議員年事已高，參議院議員平均年齡為62.9歲，眾議院議員平均年齡為57.6歲。眾院議長裴洛西5日表示，儘管國會議員辦公室和國會大廈都在評估遠距工作計畫，但目前尚不打算因新冠病毒而調整國會議事日程。

● 舊金山港外郵輪接受病毒檢測

新冠肺炎病毒檢測試劑盒已經送到至尊公主號郵輪，該船上已經有35人表現出流感症狀，目前正在接受病毒檢測。該船與一死亡病例有關，原打算在舊金山停靠，加州官員正在和美國疾控中心合作，以確定最終在何處讓該郵輪靠岸。郵輪上現有2,833名乘客，1,100名工作人員。

● 紐約州確診人數翻倍

紐約州自4日以來感染人數增加了一倍。新增11個病例，紐約州感染者總人數達到22人。州長庫莫希望居民保持冷靜，「如果繼續檢測，確診人數只會上升，」庫莫說，「我對人們過度的恐慌和焦慮情緒感到憂心。」他認為，要特別留意老人安養機構。