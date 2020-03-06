眾院通過台北法案、北京堅決反對 美：一中政策不變

美國聯邦眾議院4日表決通過台北法案，中國大陸外交部斥美國嚴重違反一中原則與三公報精神，敦促美國政府阻止成法。對此，國務院發言人5日表示，美國的政策並未改變，基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」不變；而美國憲法為行政單位與國會獨立運作。

國務院發言人並說，依據美國憲法，行政和國會為獨立運作的部門，各自都在美國的外交政策中扮演重要角色，但互相不能代表對方發言或控制對方。

美國聯邦眾議院在4日下午以表決方式通過台北法案（TAIPEI Act），強化台美夥伴關係，包括美國支持台灣鞏固15個邦交國、與其他國家發展非正式夥伴關係、支持台灣參與國際活動，與推動雙方經濟貿易談判。

台北法案在眾議院獲得415票支持，但版本與參議院去年10月通過的有些微差異，眾院版還需送回參議院，待兩院就版本上取得共識後，就可將法案送交白宮，交美國總統川普簽署發布。法案通過後不久，眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）隨即發表聲明呼籲總統盡快簽署。

中國大陸外交部發言人趙立堅表示，美國國會有關法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，中方堅決反對；敦促美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，採取切實措施，阻止有關議案成法，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台灣和平穩定。