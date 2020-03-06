肺炎疫情延燒 這款奶類商品成為美國消費者防疫必備品

隨著新冠肺炎疫情在美國延燒，不只洗手液和醫療用口罩被搶購一空，美國消費者正囤積更多令人大感意外的商品，例如燕麥奶。

根據市調機構尼爾森（Nielsen）最新發布的報告，燕麥奶這款乳類替代品的銷售，到2月22日為止的一周激增306%。其他商品的買氣也持續增加，包括乾燥豆類、能量飲料以及椒鹽餅乾。

美國消費者正急忙囤積與健康有關、且能長期保存的物品和商品，萬一新冠肺炎疫情擴散，能為長期待在家做好準備。報告發現，消費者也大量採購加工過的水果零食、寵物藥物、急救箱、拋棄式尿布以及體香劑，且擺滿放置防疫用品的儲藏室。

尼爾森表示，這勢必加重部分製造商的壓力，因他們也許要努力補充商品存貨以滿足需求，預料這波搶購潮，幾乎會對熱銷商品製造商所在的供應鏈帶來立即衝擊。

如今主要為美國新冠肺炎疫情主要爆發地的美國西岸，醫療口罩銷售激增。洛杉磯大都會區的藥局今年來的銷售額比去年同期成長340%；舊金山地區藥局的銷售額也躍增541%。

不過，消費風潮已轉向有益健康的商品。例如，到2月22日為止的一周，消毒噴霧的銷售增加19%，保健食品銷售則增加7.8%。

尼爾森認為，由於新冠病毒似乎能透過咳嗽和打噴嚏等途徑傳染給人，消費者也很可能提高在網路購物的頻率，以降低在公共場合被傳染的風險。

尼爾森說，使用電商或許有助減緩疫情對零售業者造成的衝擊，中國大陸的中小型零售商正利用電商維持門市庫存充足。2003年爆發SARS疫情時，零售業者還不會考慮透過電商來補貨。

尼爾森中國包裝消費品部門副總裁萊恩‧周（音譯）表示，線上供應商對商店業主的回應非常迅速，例如提供手機應用程式下訂單的服務。他也說，電商確實以SARS期間尚未出現的新方式，幫助供應商反應和調整自家供應系統。