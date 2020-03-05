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莫名被機場沒收百萬現金！半年後拿回 當事人告到底

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合4日電
聯邦政府已同意歸還去年8月在機場，從退休者羅林（右）的女兒布朗（左）沒收的8萬2373美元，不過該事件的官司將繼續打下去。圖／取自YouTube
聯邦政府已同意歸還去年8月在機場，從退休者羅林（右）的女兒布朗（左）沒收的8萬2373美元，不過該事件的官司將繼續打下去。圖／取自YouTube

一名緝毒探員去年8月在匹茲堡機場毫無理由地沒收一名女子在行李中的8萬2373美元（約新台幣246萬元），如今聯邦政府也在沒有說明理由的情況下，若無其事地歸還；但當事人不認同政府強奪民財，決定告到底。

住在賓州南拉法葉的泰瑞．羅林(Terry Rolin)和他的女兒芮貝卡．布朗(Rebecca Brown)今年1月在非營利組織「司法協會」協助下，控告緝毒局和運輸安全局 (TSA)，宣稱政府毫無理由的沒收私人財物是違法之舉，而且其他人在美國各地機場也面對同樣的作為。

羅林說，他的父母經歷經濟大蕭條，不信任銀行，因此把錢藏在家裡，他也養成這種習慣。他從老宅搬進公寓後，不希望手上有這麼多現金，因此把自己和父母攢下的8萬2000美元交給住在麻州的女兒，讓她存進當地銀行的共同帳戶。

羅林女兒芮貝卡．布朗把這些錢放在隨身行李準備登機，但機場安檢發現後對她問話，經過一番折騰後把錢沒收；幾個月後芮貝卡．布朗接到通知，表示緝毒局打算把錢吞沒，因此她與「司法協會」連絡，尋求法律協助。

在司法協會介入後，聯邦緝毒局(DEA)2月28日發函說，羅林父母將可以領回這筆現金，緝毒局沒有說明理由，只表示經過進一步審查，他們決定歸還這筆財物。

79歲的羅林是退休鐵路員工。他的女兒說，她很高興父親的畢生積蓄很快就會歸還，不過政府根本不應能夠拿走人家的錢，扣留幾個月後若無其事的歸還。

司法協會說，政府經常沒收金錢，卻未對任何人提出指控，而它已在休士頓和克利夫蘭對類似案件提出民事告訴。

該協會說：「我們知道美國各地機場經常有旅客碰到這種事情，而羅林父女將繼續奮戰，直到TSA和DEA停止它們沒有可能原因或合理懷疑，就沒收搭機旅客現金的違憲違法作為。」

機場 司法

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