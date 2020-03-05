防疫別握手！國會議員碰肘打交道 川普笑稱好幾周沒摸臉
碰上新型冠狀病毒爆發，專家也警告與人握手有可能散播病毒；因此經常需要與人社交的國會議員們，也出紛紛出招發明自己的打招呼方式，來取代握手。
聯邦參議員葛理漢(LindseyGraham，南卡羅來納州)，就以撞手肘的方式打交道；國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)，則是將手放在左胸前致意。
醫師出身的聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy，路易斯安納州)，更在訪問時提供清潔液給記者；聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，佛羅里達州)洗手頻率超高，他說：「感覺手比以前還要乾，看來需要開始保濕了。」
川普總統則是說：「我好幾個星期沒摸臉了，真懷念。」
雖然華盛頓特區還沒有新冠肺炎確診案例，但有將近3萬人在國會山莊工作，宛如ㄧ座小城市；不論是最著名的國會大廈，還是通道、餐廳等人潮聚集地，都被稱為像細菌培養皿一樣。再加上每年吸引300萬至500萬名來自世界各地的觀光客，不可輕忽防疫措施。
美國公共衛生署長(Surgeon General)亞當斯(Jerome Adams)，就在康乃狄克州公共衛生實驗室的記者會上，與州長拉蒙(Ned Lamont)親自示範，鼓勵大眾以「碰肘」取代握手、碰拳或擊掌，防止病毒傳遞。
亞當斯說：「我們鼓勵大家思考防堵疫情擴散的方式，在握手之前，你最好多想一下。」
世界衛生組織助理總幹事艾沃德(Bruce Aylward)，也在拍到有記者伸手致意時，改以碰肘回應。
除了握手、擊掌和碰拳之外，現在連歐洲常見的「親吻禮」也被建議最好暫停。
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