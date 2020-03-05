美、塔利班邊談邊打 和平協議難產

邊打邊談，和平協議再度落空！美國總統川普近日才跟塔利班領導人通過電話，宣稱要帶來和平，但僅隔不到1小時，美軍就要規劃對塔利班發動空襲。對此，美國國防部發言人沙漢說明，這是一場防禦性空襲，日的是阻止塔利班的攻擊行動。

根據《英國廣播電台》報導，在川普跟塔利班領導人通話後不到1小時，美國國防部發言人沙漢隨即宣佈，由於塔利班在阿富汗再次動武，當地美軍便對塔利班軍隊發動空襲。不過美軍駐阿富汗的發言人拉各特仍表示，美國走向和平協議的決心不變。

美國國防部長埃斯普也強調，塔利班比起過往還是有改善態度，希望繼續進行停戰協商，也已經派遣特使哈利札前往當地，跟阿富汗政府及塔利班進行溝通。

美國跟塔利班近年來多次簽訂和平協議，卻往往都付之如炬，去年雙方也有協商但未果。本次雖然達成協議，川普也信誓旦旦要讓美軍在14個月內撤離阿富汗，擺脫從2003年就困擾美國的阿富汗戰爭，不過這次是阿富汗政府不希望執行塔利班5千人的換俘計畫，讓塔利班的發言人威脅開戰。

《美國公廣》則提到，聯合國呼籲塔利班，既然協議已經談好，就不要輕易破壞。阿富汗總統甘尼受訪時也說，雖然他們拒絕換俘條款，但阿富汗政府不是全面打死，還是有談判空間。

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