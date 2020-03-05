被控放任性交易 知名飯店允改過

希爾頓、Marriott、Wyndham等知名國際觀光飯店在美國被指控放任性交易，經調解， 承諾設法防止走私性工作者到連鎖飯店。

法庭文件引述名為S.Y.的女性說，她被迫在佛州拿波里市某飯店當妓女的三個月，飯店房間經常可見斑斑血跡和亂丟的保險套，「瘦弱、衣著簡略的女子在飯店大廳遊走，等候穿金戴銀的男性主顧。」

有一次，一名失去知覺的女子任房間浴室的水流瀉，造成局部氾濫，她趕緊打電話給管理部經理，「經理來了之後，不是要幫那位女性，而是清掃流水。」S.Y.說。

過去一年來，本案和其他數十個類似的、在美國各地法庭處理的官司，都指向希爾頓等國際知名品牌的飯店。

法律專家說，這些官司罕見引用了一條針對大企業的法條，提告人除了要求金錢的賠償，還希望法院裁定，被告企業必須實行預防措施，讓連鎖飯店也防止走私性工作者。

提告人指出，這些飯店任性交易在飯店內進行，並從中獲利，即使佯稱不知情，也不應該，因為飯店管理階層不可能不知道，這些勾當在自家飯店內進行。

各地聯邦法院已經接受了40多個這類官司，州法院處理的包括S.Y.的案子，提告人說她們被私運到這些大飯店，從事性交易。代表律師說，明年還有好幾十個類似的官司。

企業主提供給法庭的辯駁大致都說，企業不可能掌握連鎖飯店發生的事，也無從管制；自從有人提告，各企業總部立即著手預防類似事件發生。

這些被告的大企業希望法庭不受理，但目前為止，沒幾個法庭作出不受理的裁決。

希爾頓飯店發言人說公司承諾保護平民，不受剝削，也責成所有連鎖飯店訓練員工，及早看出走私人口情事並立即報告。Wyndham和Mariott的發言人也說，有在教員工如何看出客人當中，是否涉及人口走私，以及處理方法。