三抽屜衣櫃恐砸傷兒童 Ikea召回

在全世界知名的家具商「宜家」(Ikea)今年稍早同意向一名加州兒童的父母賠償4600萬元的兩個月後，宜家4日宣布召回82萬個衣櫃。主要是因為這批衣櫃有可能傾倒並砸傷兒童；該公司自2016年以來，已累計召回了1730萬個衣櫃。

「今日美國報」報導，Ikea和消費品安全委員會(CPSC)4日宣布新的召回行動，這次是召回該公司的三抽屜Kullen衣櫃。

CPSC敦促民眾，如果這款衣櫃沒有正確固定好在牆上，就不要使用；消費者可以從Ikea訂購牆壁固定套件，或把衣櫃退回換取全額退款；消費者可親自帶回門市部或聯絡Ikea安排貨車取回。

Ikea的衣櫃至少與九名兒童的死亡和數十人受傷有關；Ikea 4日說，他們已接獲六起有關三抽屜Kullen衣櫃翻倒的報告，其中兩起造成輕傷。

這次的召回宣布，是在Ikea同意向一名加州兒童的父母賠償4600萬元後兩個月作出。這名幼童在2017年被Ikea其中一款衣櫃倒下砸死，死者家人說，他們不知道該款衣櫃被召回的消息，指責Ikea沒有進一步提高民眾認識其衣櫃危險。

這筆和解金幾乎三倍於Ikea在2016年一起同類官司支付的金額，當年Ikea付出5000萬元，由三個家庭均分。

幾乎所有衣櫃都可能翻倒，但是被Ikea召回的特別危險，因為它不符合安全設計的最低標準。標準是把50磅重的東西掛在抽屜上時(模擬孩子的拉力)，衣櫃可以保持直立。

雖然這項安全標準是自願性質，但許多家具製造商都接受，而Ikea多年來用不合標準的家具充斥美國市場。該公司說，根據指示，被召回的衣櫃只要貼緊牆壁就會安全。

Ikea說，三抽屜Kullen衣櫃不符合標準，該標準在2019年更新，適用於所有27吋及更高的衣櫃，此前的標準適用於30吋以上的衣櫃。

Kullen衣櫃重約45磅，高28.5吋；Ikea指出，這款衣櫃是在2005年4月至2019年12月期間售出；但由於家具的使用壽命長，安全擁護者擔心，數百萬個需要召回的Ikea衣櫃目前仍被使用。