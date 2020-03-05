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終於能買夢想屋… 一封電郵駭走他們80萬購屋頭款

世界日報 / 編譯馬永慶╱綜合報導
美國一對夫婦被駭客騙走買房頭期款。 圖／KGTV電視台截圖
美國一對夫婦被駭客騙走買房頭期款。 圖／KGTV電視台截圖

凱文和妮可‧諾亞( Kevin and Nicole Noar)夫婦以為實現了美國夢，幾天後，卻發覺被駭客騙去買房的近80萬元頭款。

他們與家人一起住在加州索拉納灘(Solana Beach)，在卡斯巴(Carlsbad)看中一棟夢想屋並決定購買的計畫，希望為一歲的兒子迪克蘭(Deklan)創造一個快樂童年。

誰知諾亞夫婦為那棟房屋所準備的77萬5000元頭款(相當60%的房價)，卻落入新加坡一個駭客的手裡，這筆錢來自以前的房屋產權和繼承遺產。妮可是護士，凱文是廚師，收入不高。妮可說：「這是我們買這棟房子的所有錢，希望這樣可使我們的房貸低到可以負擔。」

妮可回憶，她收到一名駭客的假電郵，對方冒充託管公司的員工和房地產經紀人，後者因家人去世而暫時離開。凱文說，這些電郵附帶的簽名和地址，點擊後顯示為他們手機中的聯繫人資料。

諾亞夫婦指責該託管公司的一名員工透過不安全的電郵向他們發出電匯指示，該指示沒有附帶帳號，但他們說，駭客截取該電郵後，複製內容，然後把該電郵送回，內附一個比特幣交易所的帳號。

他們把那份文件帶到銀行，但銀行沒有留意比特幣的破綻。妮可在電匯後打電話給該託管公司，但該公司說從未向她發出匯款指示。

FBI說，加州居民是這類騙局的最大目標。許多託管公司警告說，切勿接受電郵發出的電匯指示，而是應該打電話查問；另一策略是把所有電郵轉發給託管代理人，而不是在不查看地址的情況下點擊回覆。在2019年，有5萬名加州居民成為互聯網金融騙局的受害人，損失超過5億9300萬元，這是全美各州最高的損失。

駭客 比特幣 房地產

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